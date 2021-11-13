/661007/مرثا-محروس-كلمة-الرئيس-للشعب-الليبي-دليل-على-قراءته-الجيدة-للأوضاع-في-ليبيا

قالت النائبة مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، ان كلمة الرئيس السيسي للشعب اللييبي في اثناء كلمته الرسمية في مؤتمر دعم ليبيا هو دليل علي قراءه الرئيس السيسي للأوضاع في ليبيا علي ارض الواقع بعيدا عن التصريحات الدبلوماسية للأطراف المتداخله و علما بالنوايا السيئة لبعض الدول الإقليمية التي تعتقد انها قد تستغل الفوضى في ارض الدولة الليبية الصديقة لتهديد المصالح المصرية او تهديد مصر شرقا كما ان خطابه الموجه للشعب الليبي بشكل مباشر واستدعاء اسم الزعيم الخالد عمر المختار والذي كانت مصر خير معين له في كفاحه ضد الاحتلال هو رسالة رمزية من الرئيس لشعب ليبيا ان مصر تدعم الشعب الليبي غير طامعة في ثرواته ولا التدخل في اموره و تأكيد السيد الرئيس ان مصر دوما وابدا ستدعم الشعب الليبي وتقدم له يد العون في كل الأوقات.

دوت الخليج وأضافت محروس أن تحذير الرئيس للقوه الدولية والإقليمية التي تحرك بعض الجماعات التابعة لها في ليبيا لمنع اجراء انتخابات عامة ورئاسية و ذلك لعلمها انها ستأتي بالضرر علي تواجدها الغير شرعي طبقا لقرارات سابقة من مجلس الامن ان مصروالمجتمع الدولي لن يسمحوا بأستمرار تلك الأوضاع الغير سليمة و ان مصر تؤكد ان اخراج القوات الأجنبية و المرتزقة من ليبيا هو امر واجب علي المجتمع الدولي تنفيذه . مرثا محروس: كلمة الرئيس للشعب الليبي دليل على قراءته الجيدة للأوضاع في ليبيا وهنا لابد ان اشير ان كلمة الرئيس السيسي في كل المؤتمرات عن ليبيا لم تتغير و هو حرص مصر علي دعم أي عملية تفاوضيه بين الأطراف المتنازع بينها مع دعمها الكامل للجيش الليبي و تنسيق المواقف الأمنية معه.

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