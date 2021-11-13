فيديوجراف.. إنجاز جديد للجامعات المصرية فى النشر والتصنيف الدولى

جدة - نرمين السيد - استعرض وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرًا حول جهود الوزارة فى النهوض بالتصنيف الدولى للجامعات والمؤسسات البحثية، وارتفاع مكانة مصر بمؤشرات الابتكار الدولية، فضلاً عن الارتقاء بالدوريات والمجلات العلمية المصرية على مدار السنوات السبع الماضية.





ويتناول الفيديوجراف التالى إنجاز الجامعات المصرية فى النشر والتصنيف الدولى: يأتى ذلك فى إطار ما يحظى به قطاع التعليم العالى والبحث العلمى فى مصر برعاية واهتمام ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال السنوات الماضية، وهو ما أدى إلى تطور كمى وكيفى غير مسبوق فى هذا القطاع.

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