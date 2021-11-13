مصر تشارك فى الاجتماع السابع عشر للجنة السلم والأمن لتجمع الكوميسا

ناقش الاجتماع مختلف القضايا التى تخص تطورات السلم والأمن للدول أعضاء التجمع، فضلاً عن تقارير التقدم المُحرز فى عدد من القضايا المتعلقة بآلية الإنذار المبكر وجهود الوساطة والأمن البحرى وإعادة الإعمار فى مرحلة ما بعد النزاعات.
وأكدت السفيرة، حرص مصر على دعم الأمن والاستقرار بجميع دول التجمع، وأهمية التكاتف بين دوله لمواجهة التحديات الأمنية التى تواجهها وفى مقدمتها النزاعات المسلحة والإرهاب وتغير المناخ، مشددةً على أن مصر لن تدخر جهدا خلال رئاستها المقبلة للتجمع لتحقيق أهدافه وتلبية تطلعات شعوبه إلى السلام والتنمية والرخاء.
على جانب آخر، حرص المشاركون على تقديم التهنئة لمصر على استضافتها المُرتقبة للمؤتمر المقبل لأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP 27 فى عام 2022، مؤكدين على ثقة بلدانهم فى أن مصر ستنتهز هذه المناسبة للدفاع عن المصالح الإفريقية باعتبارها القارة الأكثر تضررا من ظاهرة التغير المناخى.
يأتى ذلك فى إطار الاجتماعات التحضيرية لاستضافة مصر لقمة تجمع الكوميسا الحادية والعشرين.
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