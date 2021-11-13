مدبولى يوجه بتوفير 30 مليون جنيه لتطوير قرية عامر وصرف مدينة الشيخ خليفة

جدة - نرمين السيد - وخلال جولته بمحطة الصرف الصحى، استمع رئيس الوزراء لشرح من الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حول مشروعات الصرف الصحى التى يتم تنفيذها حاليا على مستوى محافظات الجمهورية، وأشار إلى أنه جار حاليا تنفيذ 210 محطات معالجة صرف صحى، بطاقة إجمالية 6 ملايين متر مكعب يوميا، تخدم ما يقرب من 40 مليون مواطن.

ولفت إلى أن عدد محطات الصرف الصحى، التى تعمل حاليا تصل إلى 400 محطة، بزيادة تصل إلى 180 محطة خلال السنوات السبع الأخيرة، مشيرًا إلى أن محطات معالجة الصرف الصحى الجديدة، موزعة على جميع محافظات مصر، ويصل إجمالى طاقات محطات معالجة مياه الصرف الصحى إلى 23 مليون متر مكعب مياه يوميا.

من جانبه، أشار المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أنه فيما يتعلق بمحطة رفع صرف صحى "زرب" القديمة التى تقع بحى السويس، فهى تخدم مساحة 802 فدان، كما تقدم الخدمة لكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، ويبلغ قطر المجمع الداخل إلى المحطة 450مم، وقطر خط الطرد 700مم بطول 4435 م، ويصب على المحطة تصرفات محطات بورتوفيق 1 و2، والسواحل، وشبكات حى السويس ونقطة مصب المحطة إلى مجمع خطوط الطرد الرئيسى القديم " برك الأكسدة".

ولفت المهندس رسلان، إلى أنه تم إنشاء المحطة فى عام 1978، وبمرور الوقت أصبحت متهالكة وبحالة سيئة، حيث كان يوجد بها 3 طلمبات 250 ل/ث تصرف إجمالى 20 ألف م3/ يوم، إلى أن توقفت تماما عن العمل منذ عام 1993، وهو ما دعا إلى عمل إحلال وتجديد للمحطة، حيث أصبح عنبر الطلمبات يحتوى على 3 طلمبات تصرف 250 ل/ث لكل طلمبة، ويصل أقصى تصرف للمحطة 34 ألف م3/ يوم، مشيرا إلى أنه تم الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد ودخول المحطة الخدمة مرة أخرى، وتعمل المحطة حاليا كاحتياطى للمحطة الجديدة، ويتم تشغيلها فى أوقات الذروة.

كما تفقد رئيس الوزراء ومرافقوه محطة رفع صرف صحى زرب الجديدة، والتى تقع بحى السويس وتخدم مساحة 802 فدان، وكثافة سكانية تقدر بنحو 63618 نسمة، والتى يبلغ قطر المجمع الداخل إليها 1000مم، وقطر خط الطرد 600مم بطول 4435م، وكان تصرف المحطة قبل الإحلال والتجديد يبلغ 20 ألف م3/ يوم،

ولم تكن تلاحق التصرفات الواردة فى نطاق الخدمة، إلا أنه بعد الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد، تم رفع الطاقة التصميمية من 20 ألف م3/ يوم إلى أكثر من 90 ألفا.

وخلال تفقده لمحطتى الصرف الصحى زرب القديمة والجديدة، وجه رئيس الوزراء بتوفير 30 مليون جنيه كمرحلة أولى لتطوير قرية عامر، والصرف المغطى بمدينة الشيخ خليفة بن زايد السكنية.