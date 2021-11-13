قنصل مصر فى ميلانو تشيد بالصورة المشرفة للشركات المصرية بمعرض الدواء

جدة - نرمين السيد - التقت منال عبدالدايم القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى ميلانو بمدير الأمن العام Giuseppe Petronzi، وذلك فى إطار الزيارات التى تُجريها مع مختلف قيادات السلطات الإيطالية المعنية بميلانو.





وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق حيال رعاية مصالح الجالية المصرية فى ميلانو فى إطار حرص الجالية على احترام القوانين الإيطالية.

ومن جانبها، أكدت القنصل العام فى ميلانو على ما توليه من اهتمام مباشر بالتنسيق مع الجانب الإيطالى للعمل على حل جميع المشاكل والعقبات التى تواجه المواطنين المصريين فى نطاق اختصاص القنصلية العامة.

وفى سياق مُختلف، تفقدت السفيرة منال عبدالدايم، أجنحة الشركات المصرية المُشاركة فى معرض الدواء CPHI والذى انعقد فى ميلانو بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأعربت القنصل العام، عن سعادتها بالحضور الإيجابى للشركات المصرية فى هذا المحفل الدولى، والصورة المُشرفة التى خرجت بها المُشاركة المصرية فى هذه الفعالية.

كما أكدت السفيرة منال عبدالدايم، على الدور الهام الذى تضطلع به وزارة الخارجية للمُساهمة فى دعم برامج توطين صناعة الدواء فى مصر، ومبادرات الترويج لإمكانيات السوق المصرية الهائلة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائى.