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وخلال اللقاء، أعرب الجانبان عن تطلعهما إلى مزيد من التعاون والتنسيق حيال رعاية مصالح الجالية المصرية فى ميلانو فى إطار حرص الجالية على احترام القوانين الإيطالية.
ومن جانبها، أكدت القنصل العام فى ميلانو على ما توليه من اهتمام مباشر بالتنسيق مع الجانب الإيطالى للعمل على حل جميع المشاكل والعقبات التى تواجه المواطنين المصريين فى نطاق اختصاص القنصلية العامة.
وفى سياق مُختلف، تفقدت السفيرة منال عبدالدايم، أجنحة الشركات المصرية المُشاركة فى معرض الدواء CPHI والذى انعقد فى ميلانو بحضور الدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية.
وأعربت القنصل العام، عن سعادتها بالحضور الإيجابى للشركات المصرية فى هذا المحفل الدولى، والصورة المُشرفة التى خرجت بها المُشاركة المصرية فى هذه الفعالية.
كما أكدت السفيرة منال عبدالدايم، على الدور الهام الذى تضطلع به وزارة الخارجية للمُساهمة فى دعم برامج توطين صناعة الدواء فى مصر، ومبادرات الترويج لإمكانيات السوق المصرية الهائلة والقادرة على جذب المزيد من الاستثمار الدوائى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر قنصل مصر فى ميلانو تشيد بالصورة المشرفة للشركات المصرية بمعرض الدواء على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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