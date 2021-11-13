سفير روسيا يشيد بجهود الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة

جدة - نرمين السيد - استقبل الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، جيورجى بوريسنكو سفير روسيا بالقاهرة والوفد المرافق له، لمناقشة سبل تعزيز التعاون فى المجال السياحى والأثرى، بحضور السفيرة داليا عبدالفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.





واستهل الوزير، اللقاء بالترحيب بالسفير، مؤكدًا عمق العلاقات بين البلدين، والتعاون الذى تشهده فى العديد من المجالات والتى من بينها السياحة والآثار.

وأشار السفير الروسى، إلى علاقات التعاون المثمرة والفعالة بين البلدين فى العديد من المجالات واهتمام بلاده بتعزيز هذا التعاون الدائم، معربا عن تقديره للجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لاستعادة حركة السياحة الوافدة إلى مصر لمعدلاتها قبل جائحة كورونا.

وتطرق اللقاء إلى بحث آليات التعاون بين البلدين لدفع المزيد من الحركة السياحية إلى المقصد السياحى المصرى، والتعاون فى مجال الحفائر الأثرية، وتبادل الخبرات فى مجال الترميم، وتدريب العاملين بالقطاع السياحى والأثرى.