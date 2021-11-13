محافظ سوهاج: رفع درجة الاستعداد القصوى تحسبا لسوء الأحوال الجوية

جدة - نرمين السيد - وأكد المحافظ فى تصريحات له اليوم، على استعداد الأجهزة التنفيذية بالمحافظة واتخاذ عدد من الإجراءات الاحترازية والتأكد من جاهزية مخرات السيول وتطهير المصارف باستمرار، وانعقاد غرفة العمليات بالمحافظة على مدار 24 ساعة لرصد أى أحداث بالإضافة إلى التنسيق مع كافة المحافظات المجاورة وكافة الجهات المعنية للتعاون فى حالة حدوث أزمات.

وأوضح الفقى، أنه يتم متابعة نماذج التنبؤ الصادرة من قطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية والرى وكذا تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة موقف السيول والأمطار المتوقعة، مشيرا إلى أنه تم تشكيل فرق طوارئ للتدخل السريع من كافة التخصصات بالوحدات المحلية وتحديد المعدات وأماكن تمركزها وتمركز فرق الطوارئ وإعداد دليل اتصال بفرق الطوارئ وسائقى المعدات.

وشدد على المرور، بصفة دورية على مخرات السيول والتأكد من جاهزيتها وخلوها من الحشائش والمخلفات وأى عوائق أو تعديات تمنع سريان الماء ومراجعة كافة السدود المنفذة عليها، مشيرا إلى وجود رصيد احتياطى من السلع التموينية بمديرية التموين وجاهزية مراكز الإيواء وتوافر مهمات الإغاثة لمواجهة أى تطورات.