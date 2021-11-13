على مساحة 40 ألف م2.. مدبولى يتفقد أعمال تطوير مستشفى السويس الجامعى

جدة - نرمين السيد - وأوضح وزير التعليم العالى والبحث العلمى، القائم بعمل وزير الصحة، أن المستشفى تابع لوزارة الصحة، وتم نقله إلى جامعة السويس على قطعة أرض تبلغ مساحتها 40 ألف م2، ومكون من ثلاثة مبان، المبنى الرئيسى، ويتكون من دور بدروم ودور أرضى، وتم إضافة دور ثانى للمستشفى بإجمالى ارتفاع يبلغ 13.40 م، بالإضافة إلى مبنى المستشفى ويحتوى على 260 سرير إقامة، و15 غرفة للعمليات الجراحية، و22 سرير غسيل كلوى، و23 سرير عناية مركزة، و25 حضّانة، و17 عيادة خارجية، بجانب 6 معامل وأشعة، كما يضم مستشفى السويس الجامعى مبنى الخدمات، والذى يتكون من دور أرضى وأول وثان يشمل غرف الكهرباء، والمحولات، وسكن الأطباء والتمريض.

وفيما يتعلق بالموقف التنفيذى لمشروع تطوير المستشفى، فأوضح الوزير، أنه تم الانتهاء من أعمال التدعيم والترميم لمبنى المستشفى، كما تم الانتهاء من إضافة الدور الثانى لهذا المبنى بالكامل، إلى جانب الانتهاء من أعمال إنشاء مبنى الخدمات ومبنى خزان المياه والحريق.

كما تم الانتهاء من أعمال البنية التحتية للمنطقة "Zone A" والتى تضم جناح العيادات الخارجية بمسطح إجمالى يبلغ 8354 م2، كما تم الانتهاء من تشطيب العيادات الخارجية وعددها 17 عيادة، والصيدلية، وجار العمل بقسم الغسيل الكلوى بالدور الأرضى للمنطقة "A Zone"، كما يتم حاليا استكمال الأعمال بقسم النساء والتوليد والإقامة بالدور الأول بنفس المنطقة، إلى قسم الحروق والإقامة بالدور الثاني.

وفيما يتعلق بكلية الطب بجامعة السويس، أشار وزير التعليم العالى، إلى أن كلية الطب بجامعة السويس، الواقعة بحى عتاقة، تعد من أولى كليات المجمع الطبى، والتى تهدف إلى إعداد الكوادر الطبية المدربة بشكل مميز على تقديم خدمة أفضل لسكان منطقة القناة، مشيرا إلى أن الدراسة بدأت فى كلية الطب عام 2018، وتضم33 قسما، ويصل عدد الطلاب بها إلى 880 طالبا.

كما أشار الوزير إلى أن الكلية تضم أقسام ومعامل الهستولوجى والفسيولوجى والباثولوجى، وطب المجتمع والتعليم الطبى، وقاعات التدريس، كما تضم أقسام الميكروبيولوجى والطفيليات والفار ماكولوجى والكيمياء الحيوية والطب الشرعى والسموم، إلى جانب معمل المهارات الإكلينيكية، وقسم الباطنة العامة والخاصة وقسم الأطفال وطب الأسرة، فضلا عن أقسام الجراحة العامة والجراحات الخاصة، وقسم النساء والتوليد، ووحدة الجودة، إلى جانب مكتبة إلكترونية، ومعامل حاسب آلى، ومشرحة لقسم التشريح.

وخلال جولته بأرجاء الكلية، أجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع بعض طلاب الفرقة الثانية، قدم خلاله التشجيع للطلاب على بذل جهودهم لتحقيق التفوق العلمى بالدراسة.