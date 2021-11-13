موجة من الطقس السيىء تضرب بعض المناطق بمدينة القصير

جدة - نرمين السيد - قال أشرف البيه رئيس مدينة القصير بمحافظة البحر الأحمر، إن عدة مناطق بالمدينة تعرضت لموجة من الطقس السيئ اليوم السبت، وسقوط أمطار متقطعة ما بين خفيفة وغزيرة دون تأثير على الطرق أو الحركة المرورية.





وأضاف البيه، فى بيان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية أفادت بأن أمطارا خفيفة سقطت على المدينة دون وجود تجمعات كبيرة للمياه، إضافة إلى سقوط أمطار غزيرة شمال قرية "الحمراوين" والتى أدت إلى حدوث سيول، ولم يتأثر الطريق الرئيس بأى أضرار، مشيرا إلى أن إدارة الأزمات تابعت الطريق جنوب المدينة، للوقوف على آثار الأمطار.

وأوضح أن أمطارا غزيرة هطلت وجرت من الكيلو 10 إلى منطقة الشيخ مالك، جنوب القصير، أدت إلى سريان المياه بالوديان فى اتجاه البحر ولم يصاحبها أى تأثير.

وكان رئيس مدينة القصير، قرر تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، للمتابعة والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد حال وجود أية أزمات بالمدينة.

وأهابت الوحدة المحلية لمدينة القصير بسائقى المركبات توخى الحذر، وعدم السير على الطرق السريعة خلال سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم.

يذكر أن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بضرورة تواجد مجموعات عمل بجميع مدن المحافظة، لإدارة أزمة تواجه كل مدينة، خصوصًا فى موسم سقوط الأمطار.