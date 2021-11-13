وأضاف البيه، فى بيان، أن إدارة الأزمات بالوحدة المحلية أفادت بأن أمطارا خفيفة سقطت على المدينة دون وجود تجمعات كبيرة للمياه، إضافة إلى سقوط أمطار غزيرة شمال قرية "الحمراوين" والتى أدت إلى حدوث سيول، ولم يتأثر الطريق الرئيس بأى أضرار، مشيرا إلى أن إدارة الأزمات تابعت الطريق جنوب المدينة، للوقوف على آثار الأمطار.
وأوضح أن أمطارا غزيرة هطلت وجرت من الكيلو 10 إلى منطقة الشيخ مالك، جنوب القصير، أدت إلى سريان المياه بالوديان فى اتجاه البحر ولم يصاحبها أى تأثير.
وكان رئيس مدينة القصير، قرر تشكيل غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة، متصلة بغرفة العمليات الرئيسة بالمحافظة، للمتابعة والتأكد من جاهزية المعدات والأفراد حال وجود أية أزمات بالمدينة.
وأهابت الوحدة المحلية لمدينة القصير بسائقى المركبات توخى الحذر، وعدم السير على الطرق السريعة خلال سقوط الأمطار، وذلك حرصا على سلامتهم.
يذكر أن عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر، وجه بضرورة تواجد مجموعات عمل بجميع مدن المحافظة، لإدارة أزمة تواجه كل مدينة، خصوصًا فى موسم سقوط الأمطار.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجة من الطقس السيىء تضرب بعض المناطق بمدينة القصير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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