مقابل 20 جنيها.. بدء تلقى طلبات الراغبين فى التدريس بالحصة بالمنيا

جدة - نرمين السيد - بدأت مديرية التربية والتعليم والتعليم الفنى بمحافظة المنيا، تلقى طلبات المعلمين الراغبين فى التدريس بالحصة بالمدارس ويتم التقديم فى الإدارات التعليمية ويستمر حتى الخميس المقبل.





وقال المهندس محمد الرشيدى وكيل الوزارة حسبما أفاد بيان إعلامى للمديرية، اليوم السبت، إنه يستلزم قيام المعلمين الراغبين فى التطوع والتدريس بالحصة بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لطلب العمل عن طريق الإدارات التعليمية وأنه طبقا لتعليمات وزارة التربية والتعليم يتم التطوع للعمل بالحصة وفق التخصصات المطلوبة فى كل مادة وحسب احتياجات المدارس فى الإدارة التعليمية.

وأضاف أن شروط التقديم للعمل بالتطوع والتدريس بالحصة نظير مكافأة فى جميع المدارس الحكومية والتجريبية مع ضرورة توافر عدد من الشروط منها أن يكون المتقدم حاصلا على مؤهل عال وحاصل على مؤهل تربوى ودبلومه تربوية ويشترط الخبرة فى التدريس فى بعض التخصصات على أن يتم التوزيع على أساس احتياجات كل مدرسة داخل المحافظة، وتكون قيمة مكافأة الحصة الواحدة للمعلمين المتطوعين 20 جنيها.

على أن يكون التطوع بمدارس لا يوجد بها طلاب مقيدين لهم صلة قرابة بالمتطوع حتى أقارب الدرجة الثانية؛ والحصول على رخصة للتدريس بالحصة بموجب خطاب من موجه أول المادة إلى جانب عدم اشتراكهم فى أعمال الامتحانات أو لجان النظام والمراقبة، وبشرط ألا تتجاوز مدة التطوع فى المدارس بالحصة 11 شهراً على مدار العام الدراسى.