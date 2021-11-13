أساتذة أمراض صدرية يحذرون من خطورة الالتهاب الرئوى فى ظل انتشار كورونا

جدة - نرمين السيد - وصرح الدكتور طارق صفوت، رئيس الجمعية المصرية العلمية للشعب الھوائیة وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس، بأن مرض الالتھاب الرئوى ینتج عن بكتيريا المكورات الرئوية، وتنتقل هذه البكتیریا عن طريق العدوى عند السعال أو العطس.

وأكد صفوت أن بكتيريا المكورات الرئوية من الممكن أن تتسبب فى التھابات فى أجزاء كثيرة من الجسم، بما فى ذلك الرئتین مسببة مرض الالتھاب الرئوى، ومرض التھاب الأذن الوسطى وهو أكثر شیوعا فى الأطفال، أو قد تصیب أنسجة المخ والحبل الشوكى مسببة مرض من أخطر الأمراض وهو مرض الالتھاب السحائى وتسمم الدم.

وتابع صفوت أن أعراض الالتھاب الرئوى تشمل، الحمى والسعال، وضیق التنفس وآلام الصدر، وتیبس الرقبة، آلام المفاصل، وآلام شديدة فى الأذن ويمكن أن تتسبب المكورات الرئوية - فى الحالات الشديدة إلى فقدان السمع الدائم وتلف فى أنسجة المخ مما قد يؤدى للوفاة بعد ساعات قليلة من الإصابة، مما یجعل بكتيريا المكورات الرئوية من أخطر أنواع البكتيريا التى یجب الحمایة منھا.

وأشار دكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسیة وأستاذ الأمراض الصدرية بجامعة عين شمس أن مرض الالتھاب الرئوى ينتشر فى كافة دول العالم ولكنه أكثر شيوعا فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حیث یتلقى عدد أقل من الناس تطعیم الالتھاب الرئوى وذلك بسبب قلة الوعى بخطورة وطرق الحمایة من هذا المرض، و یعد لقاح الالتھاب الرئوى هو الطريقة المثلى لمنع الإصابة بالمرض.

وأكد خطاب أن كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة هم أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض الالتھاب الرئوى وأغلبهن لا يعلمون مدى خطورة الإصابة بمثل هذا المرض وما یلحقه من أضرار وآثار جانبية على صحتھم و مدى تأثيره السلبى على الحالات المرضية الأخرى التى یعانى منھا أصحاب الأمراض المزمنة.

وتابع خطاب: تشمل هذه الأمراض، مرضى الجھاز التنفسى الذین يعتبرون عرضى 10 مرات أكثر للإصابة بالالتھاب الرئوى عن غیرهم، ومرضى السكرى الذین یعتبرون عرضة 3 مرات أكثر للإصابة، وكذلك مرضى القلب الذین یعدون عرضة 4 مرات أكثر للإصابة بالالتھاب الرئوى كما یزید التدخین أيضا من فرص الإصابة بعدوى الالتھاب الرئوى.

وشدد خطاب على ضرورة تلقى تطعیم الالتھاب الرئوى ومراجعة الطبیب المعالج باستمرار للتأكد من الاطلاع على أهم التطعيمات الضرورية والموصى بھا عالمیا للحماية من الأمراض الخطيرة خصوصا فى ظل ما یشھده العالم الآن من جائحة فيروس كورونا.

وأشار الدكتور یاسر مصطفى أستاذ ورئيس قسم أمراض الصدر والحساسية بجامعة عين شمس أن تطعیم الالتھاب الرئوى یساعد على الحماية من مرض الالتھاب الرئوى بنسبة جيدة، حيث يحفز التطعیم الجسم على إنتاج الأجسام المضادة للبكتیریا، وبالتالى فھى تحمى الجسم من الإصابة بالمرض فى حال دخول العدوى البكتیریة له مستقبلا، مؤكدا على ضرورة تلقى جمیع البالغين من سن 50 سنة فما فوق، والبالغين الذین یعانون من حالات مرضية مزمنة مثل الأمراض التنفسية ومرض السكرى وأمراض القلب اللقاح.

وأكمل مصطفى أن البالغين يتلقون جرعة واحدة فقط من تطعیم الالتھاب الرئوى والتى تحميھم من خطر الإصابة بھذه الأمراض ومن هنا جاء شعار الحملة: "التطعیم مش اكتر من مرة".

وأوضح مصطفى أن التشخيص والعلاج المبكر مھمان لمرض الالتھاب الرئوي وتصل نسب الوفاة بين كبار السن إلى 1 من كل 20 مریض بالالتھاب الرئوى.

وأكد مصطفى على دور الأطباء فى نشر الوعى وضرورة التعریف بأهم التطعیمات كى نصل للوعى المطلوب واستجابة المرضى لتلقى مثل هذه التطعیمات بصفة دورية، لافتا إلى أن أهم ما یمیز تطعیم الالتهاب الرئوى هو أنه مناسب لجميع الفئات العمرية ولا يخص سن معين وهو تطعيم مثبت الفاعلية ویتم تلقيه فى الكثير من دول العالم لكبار السن والأطفال على وجه الأخص ضمن تطعيمات الدولة الإجبارية.

وأكد مصطفى على الفاعلية الكبيرة التى أثبتها التطعيم على مر السنین لیس فقط فى خفض حالات الإصابة وتقلیل مضاعفات الالتهاب الرئوى ولكنھا تمتد لتشمل منع انتشار العدوى بین الآخرين وخصوصا كبار السن، ولذلك فإن التوعية بخطورة هذا المرض كان من أهم أهداف حملة "احمى نفسك من الالتهاب الرئوى" تحت شعار التطعيم مش أكتر من مرة التى أطلقتها الجمعية منتصف شهر أكتوبر على مواقع التواصل الاجتماعى والتى تستهدف البالغين خصوصا كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.