محافظ الغربية: الحق فى العلاج والرعاية على رأس اهتمامات الدولة

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال حضور محافظ الغربية، اليوم، انطلاق فعاليات القافلة الطبية المجانية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركز زفتى، بحضور الدكتور حمدى شعبان نائب رئيس الجامعة، حيث تفقد المحافظ العيادات التخصصية فى (الباطنة، الأطفال، العظام، الجلدية، النساء والتوليد، تنظيم الأسرة، الأسنان، الأنف والأذن، الجراحة والرمد).

وشهد المحافظ فعاليات القافلة البيطرية، والتى تنظمها مديرية الطب البيطرى بالتعاون مع جامعة طنطا، حيث يتم الكشف بالمجان والفحص التناسلى وتقديم العلاج المناسب للحيوانات بالمجان، بالإضافة إلى استخدام أجهزة السونار ورش جميع الحيوانات لمكافحة الطفيليات الخارجية وتجريع المواشى بالأدوية اللازمة لمكافحة الطفيليات الداخلية ، هذا إلى جانب تقديم التوعية والإرشاد للمزارعين.

وأكد محافظ الغربية أهمية القوافل التى توفر الرعاية الطبية للمرضى غير القادرين ومساعدتهم وتحمل تكاليف علاجهم علاج شامل ومتكامل حتى يحظوا بحياة صحية كريمة، والذى يعد من أهم أهداف المبادرة الرئاسية، مشيدا باستمرار تنفيذ القوافل البيطرية لما لها من ضرورة حيوية فى الحفاظ على الثروة الحيوانية ورفع وعى المربين، مُثنيا على دور جامعة طنطا ومديرية الصحة ومديرية الطب البيطرى فى توصيل تلك الخدمات إلى القرى الأكثر احتياجاً.