جامعة القاهرة تطلق 3 قوافل تنموية شاملة بمحافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة...

د. الخشت: القوافل تبدأ الثلاثاء القادم وتضم نخبة من أكفأ الأساتذة في 11 كلية من التخصصات الطبية والبيطرية والتمريض والصيدلة والأورام والزراعة ورياض الأطفال ومركز السموم ومكافحة المخدرات

د. الخشت: القوافل تتولى توقيع الكشف الطبي وصرف الأدوية وإجراء العمليات الجراحية مجانًا وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات الجامعة

د. الخشت: تقديم برامج توعوية في مجالات الصحة الإنجابية وطب الأسرة ومخاطر الإدمان وتنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية ضمن مبادرة "صنايعية مصر"

د. محمد سامي: القوافل في المناطق الأكثر احتياجًا لتخفيف العبء على المواطنين ودعم جهود الدولة لتحقيق حياة كريمة

تُطلق جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، 3 قوافل تنموية شاملة بمحافظة الجيزة، في إطار تفعيل دور الجامعة الخدمي والتنموي تجاه المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وضمن مبادرة "حياة كريمة" التي أطلقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ودعم القرى الأكثر احتياجًا.

وأوضح الدكتور محمد الخشت، أن القافلة الأولى سوف تنطلق يوم الثلاثاء 16 نوفمبر الجاري لقرية ميت قادوس بأبو النمرس، والقافلة الثانية ستنطلق الثلاثاء 23 نوفمبر لقرية أم خنان بالحوامدية، والقافلة الثالثة يوم 30 نوفمبر لمركز البدرشين.

وقال رئيس جامعة القاهرة، إن القوافل الثلاثة تضم نخبة من الكوادر المتميزة في التخصصات المختلفة من كليات الطب، والأسنان، ومعهد الأورام، والصيدلة، والتمريض، والطب البيطري، والعلوم، والزراعة، ومركز السموم، ورياض الأطفال، والآثار، بالإضافة إلي كوادر من صندوق مكافحة الإدمان، لتقديم الخدمات الطبية المختلفة وإجراء العمليات الجراحية، وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية مجانًا، وتحويل الحالات الحرجة لمستشفيات جامعة القاهرة.

وأضاف الدكتور محمد الخشت، أن القوافل الطبية الشاملة سوف تقدم خدماتها الطبية من خلال الكشف وإجراء العلميات الجراحية وصرف العلاج بالمجان، كما يقوم أساتذة رياض الأطفال بتوعية أطفال المدارس بالسلوكيات الحميدة وطرق التفكير العلمي المنظم بهدف تنمية قدراتهم الإبداعية، موضحًا أن الكوادر الطبية المتميزة من مركز السموم سوف تقوم بتوعية المواطنين وتعليمهم طرق التعامل الآمن في حالة التعرض للتسمم الناتج عن استنشاق المواد الكيماوية المنزلية.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن القوافل الثلاث سوف تقدم برامج توعوية في مجالات الصحة الإنجابية، وطب الأسرة، والأمومة والطفولة، ومخاطر الإدمان وطرق الوقاية منه، وتدوير المخلفات، بالإضافة إلى تنظيم ورش عمل لتعليم الحرف اليدوية كتشكيل المعادن وذلك في إطار تفعيل مبادرة صنايعية مصر، لافتًا إلي مشاركة فريق O2 وهو فريق طلابي تطوعي يضم نخبة من طلاب وطالبات الجامعة للمشاركة في العمل المجتمعي.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حرص الجامعة على المشاركة في المبادرات الرئاسية وتنظيم القوافل التنموية الشاملة للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية، وتخفيف العبء على كاهل المواطنين والاهتمام بهم على الوجه الأكمل.

كما أكد نائب رئيس جامعة القاهرة، حرص الجامعة الاستعانة بالكفاءات من أعضاء هيئة التدريس في مختلف التخصصات والمجالات، وتوفير الرعاية الصحية والخدمية للمناطق والقرى الأكثر احتياجًا من خلال قوافل تنموية شاملة ومجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر البشرية لدعم الأسر الأكثر احتياجًا، مضيفًا أن الدكتور محمد الخشت وجه في مجلس جامعة القاهرة الأخير باستمرار إطلاق القوافل التنموية الشاملة لتقديم الخدمات الصحية والمجتمعية لآلاف من البسطاء والمحتاجين من المرضى انطلاقًا من دور جامعة القاهرة ومسؤوليتها تجاه المجتمع.