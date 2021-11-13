«وصلة تعذيب حتى الموت»..القبض على ربة منزل قتلت ابنها بالعياط

/661010/وصلة-تعذيب-حتى-الموتالقبض-على-ربة-منزل-قتلت-ابنها-بالعياط

قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، اليوم السبت، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالتعدي على طفلها بالضرب حتى الموت في العياط.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالتعدي على طفلها بالضرب حتى الموت في العياط

النيابة العامة

وأشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الأم المتهمة متزوجة منذ سنوات، وقد أنجبت الطفل وبسبب وجود مشاكل بينها وبين زوجها، كانت تشعر بالغضب كثيرا، الأمر الذي كان يدفعها إلى تفريغ شحنة الغضب على طفلها، فتقوم بضربه بحجة أنها تؤدبه.

قامت بضربه ضربا مبرحا

وبالأنتقال والفحص أتضح أن المتهمة في كل مرة كانت تضربه على رأسه بعصا، ومع مرور الوقت وخاصة يوم الواقعة قامت بضربه ضربا مبرحا حتى فقد الوعي وسقط مغشيا عليه، اعتقدت أنه سيفيق وقد حاولت معه ولكن دون جدوى، فقد لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، وقد اصطحبت الأم طفلها للمستشفى لفحصه وهناك أخبرتهم أن سيارة صدمته وهو يسير بجوارها ولكن آثار التعذيب كانت واضحة على جسده الأمر الذي دفع المسئولين في المستشفى إبلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية، وعلى الفور تم التحفظ على الأم واقتيادها لقسم الشرطة، وهناك اعترفت بالتعدي على ابنها بالضرب بحجة تأديبه ولكنها لم تقصد قتله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمقتل طفل على يد والدته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وأتضح وجود جثة طفل 5 سنوات وبها آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسد الطفل.

التحريات

وبعمل التحريات اللازمة أتضح أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب حتى سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، نجحت القوات من القبض على الأم المتهمة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الواقعة بغرض تأديبه حيث أكدت أنها لم تقصد قتله ولكنها كانت تتعدى عليه بالضرب من أجل تأديبه.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.