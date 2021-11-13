«تخصصوا في سرقة الدراجات النارية»..القبض على تشكيل عصابي بالشرقية

/661011/تخصصوا-في-سرقة-الدراجات-الناريةالقبض-على-تشكيل-عصابي-بالشرقية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على 5 أشخاص وربة منزل، لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـى سرقة الدراجات النارية ومركبات التوك توك، بأسلوب قطع الدائرة الكهربائية، بحوزتهم 2 فرد محلي وعدد من الطلقات من ذات العيار وسلاح أبيض مطواة، جميعهم مقيمين بنطاق محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على 5 أشخاص وربة منزل لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه فـي سرقة الدراجات النارية بالشرقية

اعتراف المتهمين

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين، وبمواجهتهم أمام رجال المباحث اعترفوا بارتكابهم 9 وقائع بذات الأسلوب بدوائر مراكز وأقسام شرطة «الزقازيق، بلبيس، ثاني العاشر «بالشرقية»، قويسنا بالمنوفية، الخانكة، طوخ، ثان بنها «بالقليوبية»، دير مواس بالمنيا، كما أضافوا ببيعهم المسروقات المستولى عليها لعملائهم "سيئ النية" 3 أشخاص، لإثنين منهم معلومات جنائية، ولقد أمكن ضبطهم، وأرشدوا عن الدراجات النارية المستولى عليها، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وجاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، بشتى صورها لا سيما ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية، مرتكبى جرائم السرقة.

وفي سياق أخر اليوم نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، في إلقاء القبض على شخصين، بحوزتهم 90 طربة لمخدر الحشيش، وزنت 9 كجم، وطبنجة وعدد من الطلقات ومبلغ مالي وهاتف محمول وسيارة، مقيمان بمحافظة بالشرقية تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، مُتخذان من دائرة مركز شرطة بنها بالقليوبية، مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

تفاصيل الواقعة

جاء ذلك في استمرارا جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها، وألقت الأجهزة الأمنية القبض علي المتهم، حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول بنها بمحافظة القليوبية، وبمواجهته أيد ما جاء بالتحريات بمشاركة مع المتهم الهارب، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 900 ألف جنيه تقريبًا، وعلى الفور تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجاري ضبط المتهم الهارب.