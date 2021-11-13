«لجلسة 11 ديسمبر»..تأجيل طعن هاني العتال على وقف عمومية نادي الزمالك

/661014/لجلسة-11-ديسمبرتأجيل-طعن-هاني-العتال-على-وقف-عمومية-نادي-الزمالك

أمرت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، اليوم السبت، بتأجيل الطعن المقام من هاني العتال، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، والتي يطالب فيها ببطلان انعقاد الجمعية العمومية المنعقدة عام 2019، بداعي أنها مخالفة للقانون، وكذلك بطلان الانتخابات التكميلية التي أقيمت خلال الجمعية العمومية الماضية، لجلسة 11 ديسمبر المقبل، واختصم الطعن الذي حمل رقم 111136 لسنة 65 قضائية عليا، وزير الرياضة بصفته.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل طعن هاني العتال على وقف عمومية الزمالك لـ11 ديسمبر

محكمة القضاء الاداري

والجدير بالذكر أن محكمة القضاء الاداري، بمجلس الدولة، قضت في سبتمبر 2019، بعدم قبول الدعوى المقامة من هاني العتال، نائب رئيس نادي الزمالك - المسقطة عضويته- لوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس إدارة نادي الزمالك بالدعوة لعقد جمعية عمومية أيام 5 و 6 و 7 لعام 2019 لإجراء انتخابات تكميلية لمجلس الإدارة، لرفع الدعوى من غير ذي صفة.

مجلس إدارة نادي الزمالك

وأكدت المحكمة، إن مجلس إدارة نادي الزمالك بجلسته المنعقدة تحت رقم (43) قررت الموافقة على تشكيل لجنة شئون العضويات، وقرر المجلس تكليف اللجنة بمراجعة عضويات النادي شهريا لبيان مدى مطابقتها للائحة والقانون وقرارات مجلس الإدارة ، وبتاريخ 15أكتوبر 2017 أجتمعت لجنة شئون ومراجعة وفحص العضويات بجلستها رقم (1) حيث أطلعت على مذكرة مدير إدارة الاشتراكات بالنادي بشأن فحص ومراجعة ملف العضويات المختلفة وتبين لها عدم صحة المستندات المقدمة في بعض العضويات وعددها ( من بينها عضوية مجدي العتال (عضوية رقم 10525)، وعضوية نجله هاني العتال – المدعي.