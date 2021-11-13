/661015/ممثل-الأغلبية-يهنئ-النائب-أحمد-الخشن-لفوزه-برئاسة-نادي-الجمهورية-بشبين-الكوم

هنأ المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، الأمين العام، ممثل الأغلبية، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، بأصدق وأطيب التهاني للنائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، بمناسبة فوزه برئاسة نادي الجمهورية بشبين الكوم.

دوت الخليج

نادي الجمهورية بشبين الكوم

وأضاف أشرف رشاد،”يسرني أن أتقدم بأصدق وأطيب التهاني لسيادة النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب بمناسبة فوز سيادته برئاسة نادي الجمهورية بشبين الكوم”.

وأختتم رشاد”خالص تمنياتنا بدوام التوفيق والنجاح، والعمل لما فيه الصالح العام، وتحقيق تطلعات الجمعية العمومية للنادي”.

انتخابات نادي الجمهورية

هذا وشهدت انتخابات نادي الجمهورية بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أمس الجمعة، إقبالا بسيط من الأعضاء الناخبين للتصويت لاختيار مجلس إدارة النادى والذى يعد من أكبر وأعرق أندية محافظة المنوفية.

وخاض النائب أحمد الخشن عضو مجلس النواب، ورئيس النادي الحالى الانتخابات على مقعد رئيس النادى، في منافسة مع الدكتورة هدى سليمان محمد سليمان، حيث تضم قائمة المستقبل النائب أحمد الخشن على مقعد رئيس النادى وأيمن صلاح خطاب المرشح على منصب النائب ومحمود الخياط المرشح على منصب أمين الصندوق.