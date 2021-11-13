/661016/النائب-خالد-بدوى-يتقدم-بطلب-لإنشاء-حائط-ساند-على-ترعة-بحر-مويس-بإمتداد-قرية-كفر-ابو-الديب

تقدم النائب الدكتور خالد بدوي، عضو مجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب بشأن النظر للطلب المقدم بإنشاء حائط ساند بإمتداد القرية على فرع ترعة بحر مويس لمسافة 1000 متر من النقطة (56) الى النقطة (57)، القناطر الصفراء، قرية كفر ابو الديب - مركز الابراهيمية - محافظة الشرقية.

دوت الخليج يرصد تقدم النائب خالد بدوى بشأن إنشاء حائط ساند بإمتداد القرية

انشاء حائط ساند بقرية كفر ابوالديب

وأشار النائب خالد بدوي، فى السؤال المقدم منه، أنه فى إطار خطة تطوير وتجميل الطرق التي تربط بين مراكز المحافظات، لافتا إلى أن هذه المسافة بها انحدرات وفحورات كثيرة تضر بأهالي وتلاميذ القرية من الجانبين، وحيث أن القرية هي ملتقي أربعة مراكز من المحافظة وهم مركز ومدينة ههيا، ومركز ومدينةأبو كبير، ومركز ومدينة الابراهيمية ومركز كفر صقر.

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.