ميدو: طارق حامد لا بديل له في منتخب مصر

أكد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر أن قائمة منتخب مصر لن ينضم لها غير الأفضل، وجاء ذلك عقب مباراة منتخب مصر وأنجولا التي انتهت بالتعادل، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة من تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكتب أحمد حسام “ميدو”، عبر حسابة الشخصي”تويتر”:” تأهلنا للمرحلة التانيه من التصفيات طبيعي..المنتخب من غير لاعيب نمره ٦ بيعرف يقطع الكوره قدام فرقه كبيره هنزعل جامد!! طارق حامد لا بديل له في منتخب مصر..النني والسولية لاعيبه كويسه جدا بس لعبهم جنب بعض هيظلمهم هما الاتنين!!

وجاءت ثلاث منتخبات حسم تأهلها للدور النهائي من التصفيات بالجولة الخامسة، وهم منتخب السنغال من المجموعة الثامنة بفارق 8 نقاط عن الوصيف، ومنتخب مالي من المجموعة الخامسة بفارق 4 نقاط على الوصيف، ومنتخب المغرب من المجموعة التاسعة بفارق عشر نقاط مع الوصيف.

في حين تتبقى خمسة مراكز في الدور النهائي من تصفيات أفريقيا لبطولة كأس العالم 2022 قطر، ويأتي على رأسهم منتخب الجزائر من المجموعة الأولى.

قائد منتخب انجولا

وشهدت الدقيقة الـ 8 من عمر كمباراة منتخب مصر وانجولا على حدث تاريخي، لمحبي ومشجعي المنتخب الجابوني، خروج قائد المنتخب ماتيوس جاليانو كوستا.

وأعلن ماتيوس جاليانو كوستا، قائد منتخب أنجولا اعتزاله اللعب الدولي بعد مباراة مصر، ضمن منافسات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم بقطر 2022.

وقال كوستا لاعب بوافيستا البرتغالى في تصريحات نقلها مراسل راديو أون سبورتس، إنه لم يجد مناسبة أفضل من وجود منتخب مصر في أنجولا ليعلن اعتزاله دوليا ليكون نهاية تمثيله لبلاده مرتبطا بمواجهة كبرى مثل لقاء الفراعنة لتبقى ذكرى عالقة فى أذهانه.

وواصل لاعب وقائد أنجولا: "وجود محمد صلاح أفضل لاعب بالعالم حاليا، فى المباراة يزيد من أهمية الحدث ويزيد حلاوة ذكرى اعتزاله".