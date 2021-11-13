/661025/فريدة-الشوباشي-أزمتي-مع-قضية-البيضة-ليست-دينية-وأعمل-بنصيحة-أمي-أمشي-عدل-يحتار-عدوك-فيك-فيديو

تحدثت النائبة فريدة شوباشي عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن قضية الميراث وتعرض المرأة للعنصرية، حيث سردت ايضا روايتها مع أزمة البيضة مع عائلتها.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقائها الشيق عبر موقع دوت الخليج الاخباري، حيث نوهت أن قضية البيضة هي في الأساس ليست عنصرية أو دينية، بل هي في الاساس قضية تفرقة مجتمعية تعرضت لها المرأة منذ القدم.

فريدة الشوباشي أزمتي مع قضية «البيضة» ليست دينية

وأضافت النائبة فريدة الشوباشي أن والدتها كانت تقوم بإعطاءها بيضة واحدة وتقوم بإعطاء اخاها بيضتين، وعن استفساري عن السببب كان الرد:" ده ولد وانتي بنت".

وعبرت الشوباشي عن استيائها بسبب هذه المورثات الخاطئة والقديمة، والتي تحتاج إلى تغير جزري من المجتمع، مشيرة إلى أنها كانت من اسرة مسيحية وبالتالي العقيدة مختلفة، وليس لها علاقفة بتوزيع الميراث كما يتردد البعض، بل كان متعلق بالتراث والتقاليد البالية التي ورثها المجتمع.

فريدة الشوباشي: أمشي عدل يحتار عدوك فيك

وأكملت الشوباشي:" أنا دائما أسلك المسار الصحيح وأعمل بنصيحة والدتي «أمشي عدل يحتار عدوك فيك» لذلك أسلك دائما الطريق الذي أراه صحيح دون الالتفات لأحد.