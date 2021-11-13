/661026/تعرف-على-تفاصيل-إصابة-عمار-حمدي-في-ودية-منية-سمنود

أكدت الفحوصات الطبية الأولية إصابة عمار حمدي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بكدمة قوية في «قصبة القدم» أثناء مشاركته في المباراة الودية التي تقام ظهر اليوم بين الأهلي ومنية سمنود على ملعب التتش بالجزيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وغادر عمار حمدي المباراة قبل نهاية الشوط الأول بعد تعرضه لإصابة قوية في قصبة القدم، حيث خضع لفحوصات طبية سريعة من قبل الدكتور أحمد أبو عبلة رئيس الجهاز الطبي بالفريق.

وانتهى الشوط الأول في ودية منية سمنود بتقدم الأهلي بخماسية مقابل هدف وحيد في المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الجمعة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام،عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.