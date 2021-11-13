/661028/إيهاب-جلال-يعلن-تشكيل-بيراميدز-أمام-المحلة-وديا

أعلن إيهاب جلال المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيله لمواجهة نادي غزل المحلة في المباراة التي تقام على ملعب الدفاع الجوي في إطار الإعداد لاستئناف الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: مهدي سليمان

خط الدفاع: أحمد سامي - علي جبر - أحمد توفيق - أحمد أيمن منصور

خط الوسط: عمر جابر - إبراهيم حسن - محمود صابر - إبراهيم عادل - هشام محمد

خط الهجوم: محمود وادي.

ويفتقد بيراميدز لجهود عدد كبير من لاعبيه خلال فترة التوقف الدولي الحالية بجانب الإصابة، حيث يتواجد الثلاثي أحمد فتحي ومحمد حمدي وعبد الله السعيد مع المنتخب الوطني الأول، بجانب رباعي المنتخب الأولمبي، يوسف نادر وعماد ميهوب ومحمود صابر وإبراهيم عادل، وعبد الرحمن مصيدة المنضم لمنتخب الشباب في تونس.

كما يغيب الثنائي، إيريك تراوري لتواجده مع منتخب بوركينا فاسو ووليد الكرتي المنضم لمنتخب المغرب للمحليين، بجانب إصابة شريف إكرامي وهشام محمد وإسلام عيسى وفخر الدين بن يوسف.

ويستعد بيراميدز لاستئناف مباريات الدوري الممتاز يوم ١٩ نوفمبر الجاري ومواجهة النادي المصري، على استاد برج العرب بالإسكندرية في الجولة الرابعة من الدوري.

ويستعد بيراميدز لمواجهة نظيره النادي المصري في الثالثة عصر يوم ١٩ نوفمبر الجاري على استاد برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الرابعة من الدوري قبل أن يستضيف إيسترن كومباني يوم ٢٢ من ذات الشهر في الجولة الخامسة بملعب الدفاع الجوي، فيما يسافر بعدها ليحل ضيفا على إيه إس مانياما الكونغولي يوم ٢٨ نوفمبر بكينشاسا في ذهاب دور ال٣٢ التكميلي كم كأس الكونفدرالية الأفريقية، في حين يقام لقاء الإياب يوم ٥ ديسمبر باستاد الدفاع الجوي.