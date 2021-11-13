بالسبحة وملابس الإحرام..عمر كمال يتألق في أحدث ظهور له

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ظهر مطرب المهرجانات الشعبية، بلوك مختلف على غير مظهره المعتاد الذي لطالما شهدناه في أعماله الغنائية وحفلاته وغيرها.

دوت الخليج يرصد أحدث ظهور لعمر كمال

وشارك عمر كمال فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”، ظهر به بملابس الإحرام والسبحة، وعلق عليه قائلا: “مكة المكرمة”.

عمر كمال يطرح أغنية «ضيعنا» بالتعاون مع عبد الباسط حمودة

هذا وطرح مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال والفنان عبد الباسط حمودة منذ قليل أغنية جديدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعنوان «ضيعنا»، وشاركهما في كليب الأغنية الراقصة أوكسانا.

وتعد أغنية «ضيعنا» من كلمات عمرو قطب وألحان عمر كمال وإسلام شيبسي وتوزيع إسلام شيبسي والفيديو كليب من إخراج كامبا، والأغنية هي التجربة الأولى لعمر كمال في مجال الإنتاج.

عمل سينمائي يجمع حمو بيكا بـ عمر كمال

من ناحية أخرى، يستعد كلا من مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال لخوض تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم جديد بعنوان «أخطر اتنين في مصر» من إنتاج ممدوح شاهين، ومن المقرر أن ينطلق تصويره خلال شهر ديسمبر المقبل.

على جانب أخر، كشف مطرب المهرجانات الشعبية حسن شاكوش عن تعاونه مع زميله الفنان عمر كمال في عمل غنائي جديد من المقرر أن يكون مفاجأة لللجمهور.

وروج شاكوش لهذا العمل من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، اذ نشر صورة تجمعه مع عمر كمال، وعلق عليه قائلا: “ أسامينا على الخريطة.. معروف مين التقال، بنعمل حاجة تليق بيكوا إن شاء الله”، وأتى ذلك مخالفا لقرار إيقافه النهائي من الغناء، والذي أصدرته النقابة في الفترة الماضية، بسبب أزمته مع رضا البحراوي.

عمر كمال وعبد الباسط حمودة

وكان حل المطربان عمر كمال وعبد الباسط حمودة، ضيفين على برنامج ملوك الترند، الذى يقدمه الزميل عادل عبد الله على تليفزيون اليوم السابع، على هامش تصوير كليب "ضيعنا"، وكشفا عن كواليس الكليب، والصعوبات التي واجهتهما،

وتحدث كمال عن الأخطاء التي وقع فيها بسبب عدم اكتمال خبرته في عالم الموسيقى والغناء وعن الديو الذى يجمعه مع النجم حميد الشاعرى الذى قال إنه شرف له ويتمنى ذلك.

أما عبد الباسط حمودة فاعترف لأول مرة بأنه أخطأ حينما فكر فى الزواج على زوجته وأم أولاده، كما تحدث باستفاضة عن علاقته بشقيقته التي لم يرها منذ 38 عاما، كما قام بتقييم المطربين على الساحة من وجهة نظره الشخصية.