/661030/الشبكة-الأهلية-للتعليم-تعتمد-مؤسسة-الفكر-للأنظمة-كممثلا-إقليميا-في-السعودية

دوت الخليج

الشبكة الأهلية للتعليم تعتمد مؤسسة «الفكر للأنظمة» كممثلا إقليميا في السعودية

وتنص الشراكة على التعاون في تقديم خدمات الحلول التعليمية والاختبارات الالكترونية والتحقق من صحة المستندات والعديد من المجالات المختلفة، وتوفير متطلبات كل طرف وتسهيل إجراءات تبادل المعلومات، والتعاون المشترك بين الطرفين لفتح فروع للشبكة الأهلية للتعليم NEN في الدول محل الاتفاقية.

كما يتضمن الاتفاق التزام الشبكة الأهلية للتعليم بإعداد وبرمجة منظومة إلكترونية متكاملة لإدارة الاختبارات عن بعد "eExam"، وتدريب الكوادر الفنية وتوفير الدعم الفني للمؤسسات التعليمية، تنفيذا لرؤى الحكومات والهيئات للتحول الرقمي بالقطاعات المختلفة بالسعودية والكويت والعراق وقطر، سعيا لتحقيق شراكات استراتيجية على مستوى الشرق الاوسط.

المنظومة حاصلة على جوائز دولية لضمان تأمين الاختبارات

يذكر أن المنظومة حاصلة على جوائز دولية لضمان تأمين الاختبارات، وتحقيق المعايير الدولية للاختبارات الإلكترونية، ومصممة خصيصًا لتنفيذ وإدارة الاختبارات التي تحتاج إلى رقابة وتأمين عالي المستوى داخل المؤسسات والهيئات ومراكز الاختبارات المعتمدة فى الدول المختلفة، بالإضافة الى إمكانية إدارة وتأمين الاختبارات المنزلية.

وقد تم تصميم المنظومة لتقديم اختبار متوازن وعملية تقييم شاملة ومتميزة وأكثر مرونة لجميع المستخدمين، حيث تساعد على تقليل تكلفة الاختبارات، والمرونة في إنشاء بنوك الأسئلة، وتوفير الوقت والمجهود على الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وتوفر التحليلات والتقارير الخاصة، بالإضافة للدقة والسرعة العالية في تقييم ورصد الدرجات.