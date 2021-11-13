محافظ الغربية يتابع مشروعات حياة كريمة فى زفتى

جدة - نرمين السيد - وتفقد المحافظ أعمال رفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الحارون بتكلفة 4 ملايين جنيه، ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية ميت الرخا بتكلفة 2 مليون جنيه، ورفع كفاءة وحدة طب الأسرة بقرية الغريب بتكلفة 4 ملايين جنيه وأعمال تطوير وتجديد الوحدة الصحية بقرية منشأة العتر"، وذلك ضمن خطة المبادرة التى تستهدف رفع كفاءة وتطوير 29 وحدة صحية بمركز زفتى بتكلفة 86 مليون جنيه.

كما تفقد رحمى أعمال تطوير مراكز الشباب، حيث يتم رفع كفاءة المبنى الإدارى واستكمال الطابق الأول علوى بمركز شباب كفر ميت الحارون، رفع كفاءة المبنى الإدارى واستكمال الطابق الأول علوى بمركز شباب ميت الحارون، إحلال وتجديد المبنى الإدارى القديم وإنشاء مبنى جديد بمجمع الملاعب وإحلال وتجديد الملعب الخماسى وإنشاء ملعب سباعى منجل بمركز شباب ميت الرخا بتكلفة 700 ألف جنيه.

واستكمل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى إدارى بمساحة 260 مترا وإنشاء ملعب خماسى منجل بمركز شباب كفر الصارم بتكلفة 1.3 مليون جنيه، وإحلال وتجديد الملعب الخماسى وعمل ملعب سباعى وبناء الطابق الأول علوى بمركز شباب الرياض بتكلفة 800 ألف جنيه، ورفع كفاءة المبنى الإدارى وإحلال وتجديد الملعب المنجل السباعى بمركز شباب فرسيس، وإحلال وتجديد الملعب الخماسى وإنشاء طابق ثانى علوى بمساحة 325 مترا، وعمل صيانة للمبنى الإدارى بمركز شباب الغريب ورفع كفاءة المبنى الإدارى وإحلال وتجديد ملعب الخماسى الحديث بمركز شباب سندبسط بتكلفة 4 ملايين جنيه ،وذلك ضمن خطة المبادرة التى تستهدف تطوير 36 مشروعا تابع للشباب والرياضة بقرى مركز زفتى بإجمالى تكلفة 74.4 مليون جنيه.