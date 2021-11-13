رئيس الوزراء: خطة طموحة لرفع كفاءة كل الأحياء السكنية القديمة بالسويس

جدة - نرمين السيد - وأعرب الدكتور مصطفى مدبولى، عن سعادته بتواجده فى المحافظة، الواقعة فى أقصى شمال شرق مصر، بعد يوم واحد فقط من زيارته لمحافظة الوادى الجديد فى أقصى جنوب غرب البلاد، مشيرا إلى أن الهدف من مثل هذه الزيارات التى تأتى برفقة الوزراء المعنيين وبحضور المحافظين، هو متابعة جميع المشروعات القومية الكبرى التى تنفذها الدولة على مدار الساعة، بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأضاف رئيس الوزراء، أن زيارته اليوم لمحافظة السويس لها أهمية كبيرة، قائلا: "كان المواطن المصرى فى محافظة السويس يشكو دائما من أن المحافظة لا تنال الاهتمام الكافى، وأنه لا يوجد تركيز على أعمال التنمية والتطوير بها كما هو الحال فى المحافظات الأخرى، وكانت المحافظة كذلك محل مقارنة مع محافظات إقليم قناة السويس المجاورة".

وتابع: "من هنا كانت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة إعطاء دفعة كبيرة للمشروعات التنموية بالمحافظة من أجل اللحاق بركاب التنمية على غرار ما يحدث فى جميع المحافظات المصرية"، مشيرا فى هذا الصدد، إلى أنه يتابع مع محافظ السويس منذ ما يقرب من 3 سنوات ما يتم تنفيذه من مشروعات كبرى بالمحافظة، والتى تعد بداية لعملية التنمية بها.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى استعراض المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع المرافق والبنية الأساسية، وعلى وجه الخصوص، مشروعات خدمات مياه الشرب والصرف الصحى، لافتا فى هذا الإطار إلى تفقده اليوم محطتى رفع "زرب 1" و"زرب2" اللتين تصل قدراتهما الاستيعابية إلى أكثر من 125 ألف م3/يوم، حيث تم الانتهاء منهما فى أسرع وقت ممكن فى إطار المشروعات التى يجرى تنفيذها لرفع كفاءة منظومة الصرف الصحى.

وفى سياق متصل، أشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه خلال زيارته السابقة، لمحافظة السويس كان يوجد تحد فيما يعرف بـ"مناطق الجمعيات"، التى أقامتها الجمعيات التعاونية من خلال إنشاء عمارات سكنية بها، والتى للأسف لم يكن قد تم استكمال شبكات البنية الأساسية لها، فتم التوجيه باستكمال أعمال هذه الشبكات بالتعاون مع محافظ السويس، عبر إدخال جميع ما تحتاجه منظومة البنية الأساسية ورصف الشوارع، ورفع كفاءتها، قائلا فى هذا الصدد: "اليوم طلبت من المحافظ، وضع خطة طموحة لرفع كفاءة كل الأحياء السكنية القديمة القائمة داخل مدينة السويس".

وأضاف: "إشكالية هذه المدينة أنه تم تنفيذ مشروعات إسكان تابعة للدولة بها على مدار العقود الماضية، وهذه المشروعات لم يكن يتم الصرف على أعمال الصيانة بها بالشكل الكافى، وبالتالى مع مرور الوقت، بدأ يحدث بها تدهور، لذا جاء التفكير فى وضع خطة مع المحافظ لرفع كفاءة هذه الأحياء بالكامل تدريجيا بحيث نرفع كفاءة المدينة بالكامل خلال الفترة القادمة".

وتابع رئيس الوزراء: "اتصالا بذلك نحن اليوم نزور أحد المواقع للمشروع الكبير الذى أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسى، الخاص بسكن لكل المصريين، الذى يستهدف نصف مليون وحدة سكنية جديدة فى قلب المدن القائمة، ومن المخطط إقامة 25 ألف وحدة سكنية فى محافظة السويس كمرحلة أولى، وتوجد مساحات من الأراضى التى ستمكننا من إطلاق مرحلة جديدة ثانية أخرى، وفى إطار المرحلة الأولى بلغ حجم ما تم إنشاؤه بالفعل أكثر من نصف المستهدف، بمعدل أكثر من 13 ألف وحدة تم إنشاؤها، وبدأت مرحلة التشطيبات على أساس توفير سكن ملائم، وسيتم تخصيص جزء منها كبديل للمناطق غير المخططة الموجودة داخل مدينة السويس".

وتطرق كذلك للحديث عن المشروع الكبير الذى وجه الرئيس بإطلاقه، وهو المشروع الخاص بإنشاء مدينة السويس الجديدة، والتى بدأت بالفعل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فى إقامة المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتى فى إطار توفير سكن ملائم لأهالينا فى محافظة السويس.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى خلال التصريحات الصحفية التى أدلى بها اليوم فى محافظة السويس، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات قطاع النقل بالمحافظة، فإنه يوجد عدد كبير من المشروعات الضخمة يجرى تنفيذها، ومن بينها كان يوجد مطلب أساسى فى الزيارة الماضية وهو إقامة طريق المعاهدة الذى يربط محافظتى السويس والإسماعيلية، واليوم تم إنجاز 88% منه، كما كان هناك مطلب بإنارة جزء منه وهو الجزء الذى تقع عليه الأحياء والمناطق الحضرية داخل المحافظة، وفى هذا السياق تم توجيه محافظ السويس ووزير النقل ببدء العمل على ذلك فى إطار الخدمات المقدمة لأهالينا فى المحافظة.

وأوضح مدبولى، أن هناك أيضا مشروعا عملاقا يتم العمل على تنفيذه حاليا على قدم وساق، وهو مشروع تطوير طريق مدينة السويس حتى العين السخنة بطول يزيد على 60كم، ويضم 5 حارات فى كل اتجاه، حتى يكون نواه لتطوير المحور التنموى الكبير الذى يربط من مدينة السويس وحتى ميناء السخنة وكل المنطقة الاقتصادية الموجودة هناك، هذا بالإضافة إلى تطوير ميناء السخنة الذى تتجاوز تكلفته المبدئية نحو الـ 25 مليار جنيه، لافتا إلى أن الهدف هو تطوير هذا الميناء ليصبح من أكبر الموانئ على مستوى المنطقة.

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء، إلى أنه تم تفقد المجمع الطبى الخاص بمنظومة التأمين الصحى الشامل الذى يتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة، لافتا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، وجه بتنفيذ مشروع صحى متكامل، منوها بأن التصور الأولى كان تطوير المستشفى العام بالسويس، إلا أنه وفى ضوء الحرص على خدمة أهالينا فى السويس ومحافظات القناة، تقرر إنشاء هذا المجمع العملاق، مشيرًا إلى أنه مجمع متكامل يشمل جميع التخصصات الطبية.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولى، إلى أنه من المستهدف الانتهاء من هذا المجمع خلال مارس المقبل، وتتجاوز تكلفته 2.4 مليار جنيه، مؤكدا أنه مشروع عملاق يأتى فى إطار تنفيذ منظومة التأمين الصحى الشامل، فى ضوء كون محافظة السويس ضمن محافظات المرحلة الأولى للمنظومة، كما يتم حاليا رفع كفاءة 34 منشأة صحية لتقديم خدمات تأمين صحى شامل متميزة لكل أبناء المحافظة.

وأوضح أنه توجد مشروعات أخرى يتم تنفيذها سيتم تفقدها ضمن جولة اليوم ومنها مشروع تطوير الجامعة والمستشفى الجامعى، فضلاً عن مشروعات تطوير ترعة الإسماعيلية التى تقع عليها مجموعة كبيرة من الأحياء ضمن مشروع تطوير الترع الكبرى، منوها بأنه تم الاتفاق مع وزارة النقل ومحافظ الإسماعيلية على استكمال أعمال تطوير الترعة حتى نهاية حدود المحافظة بطول يصل لنحو 35 كم.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولى، إلى شكوى مواطنى محافظة الإسماعيلية من قلة الأماكن الترفيهية والمفتوحة بها، على الرغم من كونها مدينة شاطئية، لافتا إلى أن المحافظ وبالتعاون مع الجهات المعنية قاموا بتنفيذ معدلات كبيرة من أعمال التطوير فى المشروعات التى تضمنت "ممشى أهل السويس"، ومناطق الكورنيش، والشواطئ العامة، موضحا أن الهدف من هذه المشروعات هو خلق متنفس لأهالى محافظة السويس على الواجهة البحرية بالتزامن مع تطوير بعض الخدمات الترفيهية والتجارية لخلق فرص عمل لشباب السويس.

وتطرق رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفى، إلى عقده اجتماعا مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بالمحافظة، حيث استمع إلى المطالب التى نقلوها عن أهالى السويس، واعدا بأنه وفى ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، باستمرار العمل بأسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة لسرعة تطوير المحافظة بصورة شاملة.

وأشار إلى أن المشروع الذى يتم تفقده الآن هو جزء من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، لافتا إلى أنه خلال فترة قليلة جدا، بدأ رجال الهيئة الهندسية العمل الفورى فى هذا المشروع، وانتهوا من الأعمال الخرسانية لأغلب الوحدات، وبدأوا أعمال التشطيبات، موجهاً لهم كل الشكر والتحية على هذا الإنجاز.

ولفت أيضا إلى أنه وجه ببدء العمل على تطوير ضواحى المحافظة، بداية بقرية عامر والتى سيتم تفقدها ضمن برنامج الزيارة، مشيرا إلى أن كل التجمعات الريفية ستطولها يد التطوير خلال المرحلة القادمة.

وفى الختام، جدد الدكتور مصطفى مدبولى الإعراب عن سعادته بتواجده اليوم فى محافظة الاسماعلية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستشهد استمرارا لزيارة كل المحافظات المعنية، لمتابعة المشروعات الجارى تنفيذها، قائلاً "إن الهدف هو تلبية طموحات أهالينا فى كل محافظات مصر للتطوير".