خلال لقائهم بمدبولى.. أهالى قرية عامر يعربون عن رضائهم بشأن أعمال التطوير

جدة - نرمين السيد - وخلال جولته بأرجاء القرية، استمع رئيس الوزراء، إلى شرح من عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، حول مشروعات تطوير القرية، وأشار المحافظ إلى أن قرية عامر تمثل اعتماد أول حيز عمرانى لقرية بالمحافظة، مع بدء اعتماد الأحوزة العمرانية للقرى خارج الحيز العمرانى بالقطاع الريفى.

وترجل رئيس الوزراء فى شوارع القرية، للوقوف على حجم الأعمال التى يتم تنفيذها لتطوير القرية بأكملها، وفى أثناء ذلك أجرى حوارا مع أهالى القرية حول أعمال التطوير التى يتم تنفيذها، متسائلا عن مستوى رضائهم عنها، وأعرب الأهالى عن رضائهم عن أعمال التطوير الجارية، مرحبين بحرص الحكومة على متابعة المشروعات بقريتهم على أرض الواقع.

كما تحدث الدكتور مصطفى مدبولى مع مجموعة من شباب القرية واستفسر منهم عن مقترحاتهم وطلباتهم بخلاف تقديم الخدمات الأساسية، وأعرب الشباب عن رضائهم عن أعمال التطوير والخدمات المقدمة، خصوصًا الملاعب التى تم إنشاؤها، والتى تعمل على استغلال طاقاتهم وتنمية مواهبهم.

من ناحيته، أشار الدكتور عبدالله رمضان، نائب محافظ السويس، إلى بدء تنفيذ خطة التطوير لجميع شبكات المرافق بالقرية، والتى تشمل مياه الشرب، والصرف الصحى، والكهرباء، والغاز الطبيعى، والاتصالات، تمهيدا لتنفيذ أعمال الرصف والانترلوك، والإنارة والتجميل، منوها إلى الانتهاء من أعمال شبكات الصرف الصحى، وجار استكمال باقى المرافق، كما سيتم تحويل جميع خطوط الكهرباء الهوائية إلى أرضية، لافتا إلى أن معدل تنفيذ مشروع تطوير القرية يصل إلى 90%.