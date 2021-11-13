فيديوجراف- الخط السادس للمترو مساره وموعد بدء تنفيذه

جدة - نرمين السيد - تتفاوض الهيئة القومية لمترو الأنفاق حاليا مع شركات عالمية كبرى لتنفيذ الخط السادس، والذى يبدأ من الخصوص وحتى المعادى الجديدة، وذلك بحسب تصريحات لـ عصام عبد القادر والى، رئيس مجلس إدارة الهيئة.





ومن المقرر أن يتم تنفيذ المشروع على مرحلتين، إذ يشمل الخط السادس لمترو الأنفاق، 24 محطة، منها 12 علوية و12 نفقية، وسيتقاطع مع الخط الأول فى غمرة ومنها إلى أسفل شارع بورسعيد إلى ميدان السيدة زينب. كما سيتقاطع "الخط السادس" مع الخط الرابع بمحطة عمرو بن العاص متجها إلى المعادى الجديدة لينتهى بمنطقة القمر الصناعى.

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