وزير الزراعة: السيسى وجه بتطوير البحث العلمى التطبيقى

جدة - نرمين السيد - أكد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجه بتطوير البحث العلمى التطبيقى الذى يسهم فى خدمة المجتمع والتعامل مع التحديات الجديدة التى تواجه الدولة.





جاء ذلك خلال رئاسة وزير الزراعة لمجلس إدارة مركز بحوث الصحراء، حيث وجه التهنئة للعاملين فى المركز بمناسبة مرور 70 عاما على إنشائه كأول مركز متخصص فى المنطقة لأبحاث الصحراء، مشيدا بجهود باحثى المركز فى خدمة الزراعة المصرية.

وطالب القصير، الباحثين بإيجاد حلول عملية للتعامل مع ظاهرة التغيرات المناخية وتأثيرها على المحاصيل الزراعية وأيضا استنباط أصناف جديدة من التقاوى والبذور والشتلات التى تناسب البيئات الصحراوية، وكذلك الاهتمام بالبحوث التطبيقية التى تتعامل مع التصحر وملوحة التربة والمياه والفقر المائى ونظم الرى الحديث.

كما وجه وزير الزراعة، مركز بحوث الصحراء بالاهتمام بالمناطق الرعوية وتنمية المراعى والوديان والتعامل مع الآبار وحصد مياه الأمطار والسيول وتحسين السلالات للثروة الحيوانية التى تتأقلم مع المناطق الحدودية والصحراوية.

وشدد السيد القصير على ضرورة وجود آليات عملية واضحة المعالم والتطبيق وخلال فترات زمنية محددة مع معايير لرقابة وتقييم الأداء، مؤكدا أنه لا مجال للبحوث النظرية التى لا تفيد الوطن.

من جانبه، استعرض الدكتور عبدالله زغلول رئيس مركز بحوث الصحراء جهود المركز خلال الفترة الماضية فى المحافظات الحدودية وخدمة التجمعات البدوية.

وأشار إلى دور المركز فى مكافحة التصحر وتنمية المناطق الرعوية والمشاركة فى البرنامج القومى لإنتاج التقاوى ومراكز تجميع الألبان وتوزيع البذور والتقاوى والشتلات مجانا على المزارعين فى هذه المناطق كما استعرض جهود المركز فى مجال تحلية المياه، وكذلك دور المحطات البحثية المنتشرة فى المناطق الصحراوية.

واستعرض زغلول المشروعات البحثية مع أكاديمية البحث العلمى ومركز البحوث الزراعية والهيئات الدولية وأيضا جهود المركز فى استخدام نظم الرى الحديث فى جميع المحطات والمزارع التابعة له.

حضر الاجتماع الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، والدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور محمد الشحات رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية، ونواب رئيس مركز بحوث الصحراء وقيادات المركز.

وعقب الاجتماع، افتتح وزير الزراعة معمل زراعة أنسجة النخيل التابع لمركز بحوث الصحراء، والذى يهدف إلى إنتاج أصناف نخيل البرحى والمجدول المتميزة والحصول على شتلات خالية من الأمراض والإصابات الحشرية وقليلة استهلاك المياه، بالإضافة إلى أنها شتلات اقتصادية وتناسب البيئات الصحراوية.