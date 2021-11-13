مدبولى يتابع أعمال تنفيذ مشروع تطوير طريق المُعاهدة «السويس - الإسماعيلية»

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، اليوم، مشروع تطوير طريق المُعاهدة (السويس - الإسماعيلية)، الذى يعد أحد أهم مشروعات المرحلة الثالثة من المشروع القومى للطرق.





وأوضح المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن المشروع يشمل توسعة الطريق، ليصبح بعدد 3 حارات مرورية بعرض 13,9 متر لكل اتجاه، ورفع كفاءة الطريق الحالى وتطوير التقاطع السطحى عند مدخل نفق الشهيد أحمد حمدى، وكذلك توسعة 4 كبارى سطحية (سيناء – المحسمة – المنايف)، وتوسعة كوبرى مشاة جنيفة.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وافتتاح 2 كوبرى علوى بالمشروع لحل التقاطعات السطحية؛ الأول كوبرى جنيفة عند تقاطع طريق امتداد جنيفة مع وصلة نفق الشهيد أحمد حمدى، والذى يبلغ طوله 850 مترا باتجاهين مرورين، وبعرض 25 مترا لكل اتجاه، والثانى كوبرى المعاهدة عند تقاطع الطريق مع امتداد طريق جنيفة بطول 550 مترا باتجاهين مرورين وبعرض 23 مترا لكل اتجاه، حيث تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 2,1 مليار جنيه.

كما تفقد رئيس الوزراء قطاعات الطريق المختلفة، وخلال ذلك التقى بالعمال والمهندسين، وأكد وزير النقل أن العمل يتم على مدار الساعة لسرعة الانتهاء من هذا المشروع المهم وفقا للموعد المخطط.

وأشار إلى أن كافة الأعمال يتم تنفيذها وفقا لقياسات الجودة العالية، خاصة مع أهمية تطوير الطريق للمساهمة فى تسهيل حركة تنقل المواطنين والمركبات على الطريق، بالإضافة إلى رفع معدلات السلامة والأمان على الطريق الذى يربط بين مدينتى السويس والإسماعيلية، ويتقاطع مع طرق جنيفة- نفق الشهيد أحمد حمدى- أبو سلطان، والتى سبق تطويرها لخلق شبكة من الطرق الطولية والعرضية؛ لخدمة التحركات العرضية بين مدن القناة والتحركات الطولية إلى أنفاق قناة السويس.