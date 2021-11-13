قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجمع السويس الطبى مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه يخدم أهالي المحافظة، مشيرا أن المحافظة بها مشروعات تنموية كثيرة.
وأضاف أن المخطط لمحافظة السويس بناء 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع سكن لكل المصريين، موضحا أن الرئيس وجه بإنشاء مدينة السويس الجديدة والبدء فى إنشاء المرحلة الأولى منها.
وأوضح أن زيارته لمحافظة السويس استكمالا لسلسلة الجولات للمحافظات التى تهدف لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المواطن المصرى فى السويس كان يشكى دائما من أن المحافظة مظلومة، وبالتالى كانت توجيهات الرئيس بالعمل على مشروعات التنمية بالمحافظة.
وأضاف فى مؤتمر صحفى على هامش جولته بمحافظة السويس، أن قطاع المرافق وتطوير خدمات مشروعات الصرف الصحى تم تطويرها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء: «السويس الطبي» مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صوت الامة وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.