رئيس الوزراء: «السويس الطبي» مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن مجمع السويس الطبى مجمع متكامل بتكلفة تتجاوز 2.4 مليار جنيه يخدم أهالي المحافظة، مشيرا أن المحافظة بها مشروعات تنموية كثيرة.

وأضاف أن المخطط لمحافظة السويس بناء 25 ألف وحدة سكنية كمرحلة أولى بمشروع سكن لكل المصريين، موضحا أن الرئيس وجه بإنشاء مدينة السويس الجديدة والبدء فى إنشاء المرحلة الأولى منها.

وأوضح أن زيارته لمحافظة السويس استكمالا لسلسلة الجولات للمحافظات التى تهدف لمتابعة المشروعات التنموية الكبرى التى تنفذها الدولة بتوجيهات من رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المواطن المصرى فى السويس كان يشكى دائما من أن المحافظة مظلومة، وبالتالى كانت توجيهات الرئيس بالعمل على مشروعات التنمية بالمحافظة.

وأضاف فى مؤتمر صحفى على هامش جولته بمحافظة السويس، أن قطاع المرافق وتطوير خدمات مشروعات الصرف الصحى تم تطويرها.