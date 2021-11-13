نتيجة ثقيلة.. الأهلي يكتسح سمنود 1/7 وديا استعدادا لمواجهة المقاولون العرب

حقق فريق الكرة بالنادي الأهلي فوزاً عرضاً على منية سمنود 7/1 في المباراة الودية التى جمعت الفريقين ظهر اليوم، السبت، باستاد التتش بالجزيرة، ضمن استعدادات الأهلي لمباراة المقاولون العرب يوم 19 نوفمبر الجاري في الجولة الرابعة للدوري.

سجل أهداف الأهلي كريم فؤاد وأحمد عبد القادر وحسام حسن "هدفين" وطاهر محمد طاهر وكهربا وحسين الشحات.

وخاض الأهلي ودية منية سمنود بتشكيل ضم كلاً من :ويضم تشكيل الأهلي في ودية سمنود كلاً من: مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

سيطر الأهلي على مجريات الشوط الأول تماماً وسجل أربعة أهداف وأهدر فرصا أخرى للتسجيل، وشهد هذا الشوط إصابة عمار حمدي لاعب الأهلي حيث غادر أرض الملعب في الدقيقة 39 للإصابة بعد صدامه مع أحد لاعبي منية سمنود.

وفي الشوط الثاني واصل الأهلي السيطرة على مجريات اللقاء وإن كان بمستوى أقل، وسجل حسام حسن هدفاً سادساً للأحمر مطلع الشوط الثاني، وأضاف حسين الشحات الهدف السابع فى الدقيقة 86.

ويغيب عن الأهلى الفترة الحالية 12 لاعباً هم السباعى ، محمد مجدى أفشة، محمد الشناوى، أيمن أشرف، أكرم توفيق، حمدى فتحى، عمرو السولية ومحمد شريف ، كما يغيب الجنوب أفريقى بيرسى تاو والتونسى على معلول والمالى آليو ديانج والموزمبيقى ميكيسونى بسبب انضمامهم لمنتخبات بلادهم والمشاركة فى مباريات الأجندة الدولية لتصفيات أفريقيا المؤهلة لمونديال 2022 بقطر، فيما يشارك بدر بانون مع منتخب المغرب "الرديف".

واستأنف الأهلي تدريباته أمس الأول، الخميس، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة خمسة أيام،عقب الفوز على الزمالك 5-3 في الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز.

وواصل الأهلي تدريباته أمس الجمعة استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويتصدر قمة الدوري الممتاز برصيد 9 نقاط جمعها من الفوز في ثلاث مباريات بالعلامة الكاملة، حيث بدأ مسيرته بالفوز على الإسماعيلي برباعية نظيفة، ثم على البنك الأهلي في الجولة الثانية بنتيجة بهدف نظيف، وفي الجولة الثالثة حقق الفوز على الزمالك بنتيجة 5-3.