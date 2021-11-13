/661021/الترامادول-المخدر-يتسبب-في-انتحار-فتاة-بعين-شمس-تفاصيل

شهدت منطقة عين شمس، اليوم السبت، انتحار فتاة بتناول كمية كبيرة من اقراص الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وعلى الفور تم نقل الفتاة لمركز السموم بمستشفي الدمرداش إلا أنها لفظت أنفاسها الاخير.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل انتحار فتاة بتناول كمية كبيرة من اقراص الترامادول المخدر في عين شمس

عقار الترامادول المخدر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارا يفيد بانتحار فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح قيام المدعوة «لميس نبيل»، بالانتحار عن طريق تناول كمية من عقار الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية.

لفظت أنفاسها الاخيرة

وعلى الفور تم نقل الضحية لمركز السموم بمستشفي الدمرداش لمحاولة انقاذها، إلا انها لفظت أنفاسها الاخيرة داخل المستشفي بعد مرور عدة أيام، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر اليوم قررت النيابة العامة بجنوب الجيزة، بحبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد اتهامها بالتعدي على طفلها بالضرب حتى الموت في العياط.

النيابة العامة

وأشارت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن الأم المتهمة متزوجة منذ سنوات، وقد أنجبت الطفل وبسبب وجود مشاكل بينها وبين زوجها، كانت تشعر بالغضب كثيرا، الأمر الذي كان يدفعها إلى تفريغ شحنة الغضب على طفلها، فتقوم بضربه بحجة أنها تؤدبه.

قامت بضربه ضربا مبرحا

وبالأنتقال والفحص أتضح أن المتهمة في كل مرة كانت تضربه على رأسه بعصا، ومع مرور الوقت وخاصة يوم الواقعة قامت بضربه ضربا مبرحا حتى فقد الوعي وسقط مغشيا عليه، اعتقدت أنه سيفيق وقد حاولت معه ولكن دون جدوى، فقد لفظ الطفل أنفاسه الأخيرة، وقد اصطحبت الأم طفلها للمستشفى لفحصه وهناك أخبرتهم أن سيارة صدمته وهو يسير بجوارها ولكن آثار التعذيب كانت واضحة على جسده الأمر الذي دفع المسئولين في المستشفى إبلاغ الشرطة لوجود شبهة جنائية، وعلى الفور تم التحفظ على الأم واقتيادها لقسم الشرطة، وهناك اعترفت بالتعدي على ابنها بالضرب بحجة تأديبه ولكنها لم تقصد قتله.

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لرجال مباحث قسم شرطة العياط من غرفة النجدة بمقتل طفل على يد والدته، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وأتضح وجود جثة طفل 5 سنوات وبها آثار ضرب في أماكن متفرقة من جسد الطفل.

التحريات

وبعمل التحريات اللازمة أتضح أن والدة الطفل تعدت عليه بالضرب حتى سقط مغشيا عليه ولفظ أنفاسه الأخيرة في الحال، نجحت القوات من القبض على الأم المتهمة، وبمواجهتها أمام رجال المباحث اعترفت بارتكاب الواقعة بغرض تأديبه حيث أكدت أنها لم تقصد قتله ولكنها كانت تتعدى عليه بالضرب من أجل تأديبه.

وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات