/661031/لجلسة-19ديسمبر-تأجيل-محاكمة-الفنان-شادي-خلف-لاتهامه-بالاعتداء-على-7-فتيات

أمرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم العباسية، اليوم السبت، بتأجيل محاكمة الممثل شادي خلف، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض ومحاولة اغتصاب 7 فتيات بالقوة رغما عنهن، داخل ورشة تدريب تمثيل، إلى جلسة 19 ديسمبر القادم للحكم.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تأجيل محاكمة الفنان شادي خلف لاتهامه بالاعتداء على 7 فتيات لجلسة 19ديسمبر

تفاصيل القضية

والجدير بالذكر أن المتهم في القضية هو، «شادي نبيل سليمان خلف» 42 سنة، ممثل ومدرب تمثيل باستيديو ذات، وهو نجل الشاعر «نبيل سليمان خلف»، الذي سبق اتهامه وإدانته في قضية فساد.

هتك عرض 7فتيات والتحرش

ووجهت النيابة إلي الممثل الشاب تهمة هتك عرض 7فتيات والتحرش بهن ومحاولة اغتصابهن خلال تلقيهن دورات تمثيل في الورشة التي يدرس فيها.

وكما أشارت النيابة فى تقريرها التالي:” حيث أن هتك عرض المجني عليها «س. م. ع»، بالقوة بأن باغتها حال وقوفهما في مواجهته بضمهما لبعض ممسكا إياها من جسدها ، منطقة البطن، خلال حال كونه متولي متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وتابعت:” كما هتك عرض المجني عليها «م. ا. أ»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط وقبلها من فمها، واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، ولامس عضوه الذكري جسدها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «م. ع. م»، بالقوة، بأن باغتها بملامسة جسدها رغما عنها. وهتك عرض المجني عليها «ك. م. ن»، بالقوة، بأن أمسك بها دافعا إياها للحائط ملتصقا بها بجسده ومحاولا تقبيلها من فمها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

ورش التمثيل

واستلكمت:”كما هتك عرض المجني عليها «ه. ط. س»، بالقوة، بأن أمسك بها وجذبها واحتضنها ولامس عضوه الذكري جسدها حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وأيضا هتك عرض المجني عليها «ه. خ. أ»، بالقوة، بأن باغتها حال جلوسهما بأحد المقاهي واستطالت يده لظهرها من أسفل ملابسها، حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.

وهتك عرض المجني عليها «م. ع. إ»، بالقوة بأن أمسك بها عنوة وجذبها تجاهه واحتضنها واستطالت يده لجسدها، مؤخرتها، ملامسا لموطن عفتها، فرجها، بأحد قدميه، وذلك حال كونه متولي التدريس لها بأحد ورش التمثيل المملوكة له.