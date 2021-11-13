/661032/شكاوى-النواب-تناقش-الاقتراح-المقدم-من-إبراهيم-أبو-شعير-بشأن رفع-كفاءة-مبنى-الإدارة-التعليمية-فالشيخ

الإدارة التعليمية بالشيخ زويد

الأول :بشأن رفع كفاءة مبنى الادارة التعليمية بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء

والثاني : رفع كفاءة مدرسة السكة الحديد بنين بالشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء

دوت الخليج يرصد تفاصيل مناقشة اقتراح برغبة بشأن رفع كفاءة الادارة التعليمية بالشيخ زويد

هيئة الابنية التعليمية بالشيخ زويد

وأشار النائب ابراهيم ابو شعير عضو مجلس النواب، إلى أنه تم التواصل مع هيئة الابنية التعليمية، مؤكدا أن العمل يكون بالتنسيق مع محافظ شمال سيناء بصفتة رئيس الجهاز التنفيذى بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم لبالمحافظة، موضحا أن سبب تأخير مناقشة الاقتراح المقدم منه بشأن رفع كفاءة الأبنية التعليمية بالشيخ زويد، فى لجنة الاقتراحات والشكاوى، هي الاجازة السنوية لمجلس النواب من شهر يوليو حتى اكتوبر وازدحام الجدول.

هذا وتشهد الجلسات العامة للبرلمان الأسبوع المقبل، نظر مشروع قانون بشأن الجوائح الصحية، حيث تضمن تقرير لجنة الصحة بأنه لما كانت الصحة العامة من أسمى الأهداف التي تعمل الدول على بلوغها، وذلك من أجل استمرار حياة البشرية، لذا باتت الصحة العامة وحماية المواطنين من العدوى من الأمراض وفيروسات الوبائية من الموضـوعات العالمية، فإن الوسائل الوقائية المتعلقة بالصحة العامة من الأوبئة الجائحة التي تحددها منظمة الصحة العالمية وعلى قمتها فيروس كورونا (۱۹-COVID) يكتسب أهمية علمية وعملية وقانونية بالغة الدقة والإتقان لتعلقها بالنظام الصـحى العام للشـعوب، مما اقتضـى من كل دول العالم وضـع استراتيجيات للتوعية ومكافحة الأوبئة الجائحة الماسة بحياة البشرية لفيروس كورونا الذي مازال يحصد آلاف الأرواح حتى في الأمم المتقدمة.