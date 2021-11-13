«يمكن تغير رأيها..وهي حرة»..تصريح جريء من شقيقة حلا شيحة حول حجابها

/661033/يمكن-تغير-رأيهاوهي-حرةتصريح-جريء-من-شقيقة-حلا-شيحة-حول-حجابها

أعربت رشا شيحة شقيقة الفنانة حلا شيحة عن استيائها من الجدل المثار حول شقيقتها خلال الفترة القليلة الماضية بشأن خلعها وعودتها للحجاب.

دوت الخليج يرصد رد شقيقة حلا شيحة على جدل ارتداء الحجاب

وقالت شقيقة حلا شيحة، خلال برنامج “لايت شو”، المذاع عبر قناة الحياة: “دلوقتي بقينا دايما إحنا بنحب نستبق الأحداث ونتكلم عن حاجات ونحكم عن الناس من غير ما نبقى فاهمين الفكرة ولا عارفين التفاصيل”.

وتابعت: “هي دلوقتي في حتة مريحاها، ليه لأ؟ يمكن بعدين تغير رأيها وهي حرة، وكلنا كبني آدمين بنغير رأينا".

حلا شيحا تنعي وفاة شقيقة زوجها

هذا وودعت الفنانة حلا شيحة، شقيقة زوجها الداعية والمنتج معز مسعود بكلمات مؤثرة، بعد أن رحل عن عالمنا اليوم الجمعة.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور، والفيديوهات “انستجرام”: «إن العين تدمع، والقلب يحزن، ولا نقول إلا ما يرضى ربنا، وإنا يا عُلا لمحزونون لفراقك يا اطيب قلب وروح مش من العالم ده .. انتقلت الي جوار الله عُلا مسعود اخت زوجي نسألكم الدعاء”.

معز مسعود يعلن وفاة شقيقته

أعلن معز مسعود وفاة شقيقته من خلال حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، حيث غرد قائلًا: "‏إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك يا علا يا حبيبتي لمحزونون.. ولا نقول إلا ما يرضي ربنا"

وأضاف: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. دي من أصعب لحظات حياتي، توفيت شقيقتي وحبيبة قلبي وصديقة عمري علا مسعود.. أرجو منكم الدعاء لها أن يرحمها الله ويجعلها من أهل الفردوس الأعلى.. شكر الله سعيكم".

وكان والد الفنانة حلا شيحة علق على تصريحاتها الأخيرة بشأن مشاهدها بكليب «بحبك» ضمن أحداث فيلم «مش أنا»، وهجومها على الفنان تامر حسني، مدافعًا عن الأخير.

والد حلا شيحة يهاجمها

وقال أحمد شيحة والد حلا شيحة خلال تصريحات صحفية: "مفيش حاجة اسمها إن الفنان يعمل دور يكون قرأه ومثله وبعدها يرجع يقول أنا مش عايز المشاهد دي.. حتى لو كانت بنتي.. وايه دخل تامر حسني إن هو يشيل ويحط".

يشار إلى أن الفنانة حلا شيحة أثارت جدلًا واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدثت ضجة عارمة في الوسط الفني، وذلك بعد تبرأها من مشاهدها بكليب فيلم «مش أنا» للنجم تامر حسني، وإعلان توبتها ورجوعها عن عالم الفن والأضواء الذي وصفتهما بفتنة الشهرة الواقعة ضد طاعة الله.