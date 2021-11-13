/661034/اتحاد-كرة-القدم-يطالب-الأهلي-بضم-٧-لاعبين-في-معسكر-منتخب-الناشئين

تلقي النادي الأهلي خطابًا من اتحاد كرة القدم يطلب فيه انضمام ٧ لاعبين من فريق الناشئين لكرة القدم، للمعسكر المغلق لمنتخب الناشئين مواليد ٢٠٠٦، بقيادة مديره الفني محمد وهبة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

واختار الجهاز الفني لمنتخب الناشئين ٧ لاعبين من الأهلي هم : أحمد محمد عابدين (مدافع)، وحسام عادل (مدافع)، وعبد الله طاهر (ظهير أيمن)، وإبراهيم عادل (وسط ملعب)، ويوسف إسلام (وسط ملعب)، وهشام مصطفى(وسط ملعب)، وعمر معوض (جناح أيمن).

ويخوض منتخب الناشئين معسكرًا مغلقًا خلال الفترة من اليوم ١٣ نوفمبر الجاري، وحتى الأربعاء ١7 نوفمبر، وذلك ضمن استعداده للاستحقاقات القادمة.

وحرص جهاز منتخب الناشئين على إجراء جميع اللاعبين مسحة فيروس كورونا صباح اليوم، قبل الانتظام لمعسكر المنتخب، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية المتبعة.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة لنادي الزمالك مع باتريس كارتيرون، عندما خسر أمام الأهلي بنتيجة 5/3 في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري الممتاز.

وظل الزمالك 25 لقاء بدون هزيمة، تحديداً منذ هزيمته من الأهلي الموسم الماضي في الدوري بمباراة الدور الأول، ولم يعرف الفارس الأبيض منذ ذلك الحين طعم الخسارة في جميع البطولات، ليخسر أمام الأهلي مرة أخرى بعد 25 لقاء متتالي بدون هزيمة.