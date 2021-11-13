"أسعار الأسمدة نار"..النائب محمد السباعى فى حوار مفتوح لـ "دوت الخليج" اليوم وحديث موسع حول مشاكل الفلاح

/661035/أسعار-الأسمدة-نارالنائب-محمد-السباعى-فى-حوار-مفتوح-لـ-تحيا-مصر-اليوم-وحديث-موسع-حول-مشاكل-الفلاح

موقع تحيا مصر برئاسة تحرير الكاتب الصحفى عمرو الديب، يواصل لقاءاته بأعضاء مجلسى النواب والشيوخ وذلك بمشاركة النائب محمد السباعى، وكيل لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم السبت حيث طرح تساؤلات عن كيفية متابعة مجلس الشيوخ أزمة الأسمدة فى الشارع المصرى؟ وكيف انتصر لصالح الفلاح؟من المسؤول عن أزمة الأسمدة ؟ ومتى ينهى «كارت الفلاح» أزمات الزراعة فى مصر؟

دوت الخليج تتضمن التساؤلات بشأن رؤيته لتحركات القيادة السياسية لإطلاق معاش تأميني للمزارعين ضمن مبادرة حياة كريمة؟ماذا عن جهود تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين مع انطلاقة دور الانعقاد الثانى لمجلس الشيوخ؟وماذا أيضا عن جهود مجلس الشيوخ للإصلاح الإدارى بعد إصدار قانون التخطيط العام والمالية الموحد؟أيضا النائب محمد السباعى يتحدث عن أرتفاع الأسعار خلال الفترة الأخيرة..وكيف يستطيع المواطن مواجهة المستغلين؟

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