الاهلي يكتسح سمنود 7-1 استعداداً لمواجهة المقاولون العرب

/661037/الاهلي-يكتسح-سمنود-7-1-استعدادا-لمواجهة-المقاولون-العرب

حقق النادي الأهلي الفوزعلى فريق منية سمنود بنتيجة 7-1 في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة المقاولون العرب المقرر لها يوم 19 نوفمبر الجاري في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

بدأ الأهلي المباراة بالتشكيل مكون من : مصطفى شوبير وحسين الشحات وياسر إبراهيم ورامي ربيعة ومحمد هاني وعمار حمدي وأحمد عبد القادر وكريم فؤاد وطاهر محمد طاهر وحسام حسن ووليد سليمان.

سجل أهداف الأهلي كريم فؤاد في الدقيقة ٢ وأحمد عبدالقادر، في الدقيقة 9 قبل أن يحرز منية سمنود هدفه الأول في الدقيقة 17 ، ويعود حسام حسن لتسجيل الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 19. وفي الدقيقة 32 ينجح طاهر محمد طاهر في إحراز الهدف الرابع. وفي الدقيقة40 تتوقف المباراة بسبب إصابة عمار حمدي نتيجة التحام قوي من أحد لاعبي منية سمنود حيث يجري الجهاز الفني تغييرا بخروج اللاعب ونزول محمود كهربا.

وينجح كهربا في إضافة الهدف الخامس في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول. الشوط الثاني

وفي الشوط الثاني يجري موسيماني تغييرا بنزول زياد طارق بدلا من وليد سليمان وبعدها ينجح حسام حسن في إضافة الهدف السادس في الدقيقة 61 برأسية نموذجية في شباك المنافس. وفي اللحظات الأخيرة من المباراة يختتم حسين الشحات أهداف الأهلي بالتسجيل في شباك منية سمنود لتصبح النتيجة 7-1.

قال قنديل: " أن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي الحالي تحمل الكثير، وتحمل ما فوق طاقته من أجل النادي الأهلي، وأننا نسعى لتقديم كل ما هو جديد والتطوير من أجل أعضاء النادي وجماهيره".

وأضاف: " المجلس الحالي كان قريباً من الاعضاء خلال الـ4 سنوات، وعقدنا 90 اجتماعاً خلال الدورة الحالية، و رأينا نظرة رضا في أعين الاعضاء بالنادي.

وأكمل: " ما حدث من فترة إنشائية في الاهلي خلال فترة المجلس الحالي لم تحدث من قبل طوال تاريخ النادي الأهلي".

وأردف: " الأشخاص الذين خرجوا من قائمة الخطيب خلال الدورة القادمة لم يفعلوا أي مشاكل وهذا يعكس تاريخ ومبادئ النادي الأهلي"

عبرت إداراة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء، عن أنزعاجها الشديد في التصريحات التي جاءت على لسان حكم مباراة القمة محمد عادل الأخير في أحد البرامج الأذاعية صباح اليوم، التي أشارت فيها إلي شعوره بالتوتر لدي لاعبي نادي الزمالك بعد الهدف الثالث للأهلي.