/661040/أحمد-فهمي-يكشف-عن-أعماله-القادمة-في-برنامج-حبر-سري

يحل الفنان أحمد فهمي ضيفًا على الإعلامية أسما إبراهيم في برنامج «حبر سري»، وذلك في تمام الساعة 11 مساء يومي الخميس والجمعة المقبلين الموافق 18 و19 نوفمبر الجاري، حيث يعرض علي شاشة القاهرة والناس.

دوت الخليج يرصد كواليس حلقة الفنان أحمد فهمي ببرنامج «حبر سري».

أحمد فهمي ضيف برنامج حبر سري

ومن المقرر أن يكشف أحمد فهمي عن أعماله المقبله وعن تعاونه مع زوجته هنا الزاهد في عمل مسرحي جديد، من المقرر عرضه ضمن فعاليات موسم الرياض.

من ناحية أخرى، تعاقد الفنان أحمد فهمي مؤخرًا على تقديم بطولة فيلم جديد يحمل اسم «مستر إكس» بالتعاون مع المخرج رامي إمام، وتجري الشركة المنتجة في ترشيح وتعاقد مع باقي أبطال الفيلم من أجل الإعلان عن بداية التصوير.

برنامج حبر سري

هذا ويستضيف برنامج حبر سري، مع الإعلامية أسما إبراهيم، عددًا كبيرًا من نجوم الوسط الفني، وتحاور "أسما" النجوم في حلقات البرنامج لتكشف عن كواليس وأسرار أعمالهم الفنية ومسيرة النجاحات، فضلًا عن التطرق لأسئلة تتناول حياتهم الخاصة في حلقات مليئة بالمفاجآت والأفكار المبتكرة في توجيه الأسئلة للضيوف.

فريق برنامج حبر سري

وانتهى فريق عمل برنامج حبر سري المقرر إذاعته قريبًا على قناة "القاهرة والناس"، من كافة التجهيزات وأعمال الديكور على أعلى مستوى خلال الشهور الماضية، لينطلق البرنامج تحت شعار "هاتشوف النجوم في عز الضهر"، حيث يحل عدد من نجوم الصف الأول ضيوفا على الإعلامية أسما إبراهيم خلال الحلقات الأولى.

ويحضر في الحلقات الأولى من البرنامج، مجموعة من النجوم؛ على رأسهم: أصالة وأحمد فهمي وحسن الرداد والراقصة فيفي عبده والنجمة اللبنانية نيكول سابا، إضافة إلى أسماء شهيرة من نجوم الرياضة والمجتمع والشخصيات العامة.