/661041/هند-جوزيف-كلمة-الرئيس-السيسي-فى-مؤتمر-دعم-ليبيا-تتصف-بالحكمة-و-القوة

أشادت البرلمانية هند جوزيف بكلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي أمام مؤتمر باريس حول ليبيا المنعقد في العاصمة الفرنسية، والتي أكد فيه الرئيس الدعوة للأطراف الفاعلة داخل ليبيا وخارجها للكف عن أوهام بسط النفوذ مؤكدة انها كلمة قوية تتصف بالحكمة و القوة فى نفس الوقت.

دوت الخليج يرصد تعليق هند جوزيف بشأن مشاركة الرئيس السيسي فى مؤتمر بارس

مؤتمر باريس

وأكدت البرلمانية هند جوزيف ان كلمة الرئيس السيسى والتى جاءت فيها مخاطبة مباشرة لأشقاءنا في ليبيا تؤكد على ان الشعبين المصرى والليبى هما اشقاء بحق بدون شعارات وقالت : جاءت كلمة الرئيس ومخاطبته للشعب الليبى مباشرة من القلب كما وصف سيادته ولن ننسى كلمته والتى نادى فيها الشعب الليبى بأحفاد عمر المختار هذا المسمى الغالى على قلوبنا كمصريين مثل غلاوته فى قلوب اشقاءنا الليبين .

الاوضاع فى ليبيا

وأضافت " هند " وكان نداء الرئيس السيسي للشعب الليبى بأنه قد حان الوقت لكي يستلهموا عزيمة أجدادهم الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل الحرية واستقلال القرار الوطني مؤكدا على واجبهم بأن يلفظوا من بلادهم كل أجنبي ودخيل مهما تغني بأن في وجوده خيراً لهم

تابعت هند : وقد أكد الرئيس فى خلال كلمته الموجهة للشعب الليبى أن الخير في أياديهم هم إن تجاوزوا خلافاتهم وعقدوا العزم على بناء بلادهم بإرادة ليبية حرة مؤكدا انهم سيجدون في مصر سنداً لكم وقوة متى احتجتموها، دعماً لأمنهم ولخياراتهم وطموحهم المشروع في غد أفضل، وإعلاءً لمصالح بلادهم العليا، ويداً تمد العون لنقل الخبرات من أجل تعظيم مصالحنا المشتركة، إيماناً من مصر بوحدة الهدف على طريق البناء والتطوير والتنمية، بما يحقق آمال الشعبين الشقيقين في ظل ما يربطهما من أواصر الأخوة والجوار والانتماء العربي والأفريقي والمصير المشترك".