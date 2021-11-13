ضم خمسين مسجدا جديدا بالقاهرة لمشروع الأذان الموحد

جدة - نرمين السيد - وأوضح أن إجمالى ما تم إنجازه من تشغيل وتفعيل وحدات الأذان الموحد على صعيد مساجد القاهرة الكبرى حتى تاريخه 3801 مسجد على مستوى محافظات القاهرة الكبرى.
يأتى ذلك فى إطار جهود وزارة الأوقاف لتفعيل مشروع "الأذان الموحد"، وإظهار هذه الشعيرة بالمظهر الحضارى اللائق بمكانة مصر.
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