محافظ المنيا: تشغيل 695 شابا وفتاة من أبناء المحافظة خلال أكتوبر

جدة - نرمين السيد - قال محافظ المنيا أسامة القاضى، إن المحافظة قامت بتشغيل 695 شاباً وفتاة من أبناء المنيا من جميع المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثمارى خلال شهر أكتوبر الماضى، من خلال مديرية القوى العاملة بالمحافظة وتم إرسال شهادات القيد "كعب العمل" لمديرية القوى العاملة، بعد استيفائها من جهة التعيين.





وأوضح المحافظ، فى بيان اليوم السبت، أن مديرية القوى العاملة تواصل جهودها لتوفير فرص عمل ووظائف للشباب والخريجين بمنشآت القطاع الخاص فى جميع المحافظات، إيمانًا بدورها فى المساهمة فى خفض معدلات البطالة. وأكد القاضى أنه يجرى التنسيق والمتابعة مع جميع القطاعات لإتاحة فرص عمل حقيقية للشباب، لافتا إلى أن المحافظة تعمل من خلال عدد من البرامج والمبادرات على منح قروض للشباب لعمل مشاريع صغيرة ومتناهية الصغر، منها جهاز تنمية المشروعات وصندوق التنمية المحلية ومبادرة مشروعك وكذلك جهاز شباب الخريجين.

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