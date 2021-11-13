رئيس الوزراء من السويس: إنشاء مدينة جديدة.. وتطوير ميناء السخنة بتكلفة تتجاوز الـ 25 مليار جنيه «صور»

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أطلق رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، عددًا من التصريحات بشأن المشاريع الجديدة بمدينة السويس، حيث أكد أنه تم إنشاء أكثر من 13 ألف وحدة سكنية من المرحلة الأولى بالمحافظة.

دوت الخليج

مدبولي يعلن إنشاء مدينة السويس الجديدة

وأكد رئيس الوزراء خلال حديثه على أن تنفيذ مشرعات الإسكان التابعة للدولة لم يكن الصرف على أعمال الصيانة بها بالشكل الكافي، ما أدى إلى حدوث تدهور، وهو ما دفعنا نحوا إلى رفع كفاءة الاحياء بالكامل تدريجيًا.

وأشار رئيس الوزراء، المهندس مصطفى مدبولي، إلى أن كل ذلك يأتي في إطار توفير سكن ملائم لأهالينا في محافظة السويس.

وتابع:" "سكن لكل المصريين" يستهدف نصف مليون وحدة سكنية جديدة في قلب المدن القائمة، ومن المخطط إقامة 25 ألف وحدة سكنية في محافظة السويس كمرحلة أولى، وتوجد مساحات من الأراضي التي ستمكننا من إطلاق مرحلة جديدة ثانية أخرى.

كما أكد رئيس الوزراء أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه، بإنشاء مدينة السويس الجديدة، والتي بدأت بالفعل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في إقامة المرحلة الأولى منها، مشيرا إلى أن كل ذلك يأتي في إطار توفير سكن ملائم لأهالينا في محافظة السويس.

وتابع:" يوجد عدد كبير من المشروعات الضخمة يجري تنفيذها، ومن بينها كان يوجد مطلب أساسي في الزيارة الماضية وهو إقامة طريق المعاهدة الذي يربط محافظتي السويس والإسماعيلية، واليوم تم إنجاز 88% منه، كما كان هناك مطلب بإنارة جزء منه وهو الجزء الذي تقع عليه الأحياء والمناطق الحضرية داخل المحافظة.

مدبولي: سكن لكل المصريين جزء من المبادرة الرئاسية

وفيما يتعلق بقطاع الصحة، أشار رئيس الوزراء إلى أنه تم تفقد المجمع الطبي الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل الذي يتم تنفيذه من خلال وزارة الصحة، لافتاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وجه بتنفيذ مشروع صحي متكامل، منوهاً إلى أن التصور الأولي كان تطوير المستشفى العام بالسويس، إلا أنه وفي ضوء الحرص على خدمة أهالينا في السويس ومحافظات القناة، تقرر إنشاء هذا المجمع العملاق، لافتاً إلي أنه مجمع متكامل يشمل كافة التخصصات الطبية.

وأشار إلى أن المشروع الذي يتم تفقده الآن هو جزء من المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين"، لافتاً إلى أنه خلال فترة قليلة جداً، بدأ رجال الهيئة الهندسية العمل الفوري في هذا المشروع، وانتهوا من الأعمال الخرسانية لأغلب الوحدات، وبدأوا أعمال التشطيبات، موجهاً لهم كل الشكر والتحية على هذا الإنجاز.