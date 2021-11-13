الدكتور عمر أشرف مرزبان يكتب: قناة التنسيقية..ترسيخ لمبدأ السياسة بمفهومها الجديد

/661036/الدكتور-عمر-أشرف-مرزبان-يكتب-قناة-التنسيقيةترسيخ-لمبدأ-السياسة-بمفهومها-الجديد

إن الإعلام له دور هام فى بناء وتنمية المجتمعات والحفاظ على أمنها القومي، إضافة إلى تنمية وعي المواطنين فى المجتمع بالأحداث التي تدور داخل الدولة وحول العالم، العالم الذي أصبح قرية صغيرة بفضل التطور التكنولوجي الرقمي الهائل، خاصة فى وسائل الإعلام المرئي والمسموع على مواقع التواصل الاجتماعي.

دوت الخليج يرصد تعليق عضو تنسيقية شباب الاحزاب بشأن اطلاق قناة التنسيقية

قناة تنسيقية شباب الأحزاب

وأري أن تفعيل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، لقناتها على مواقع التواصل الاجتماعي، سيساعد فى ترسيخ مبدأ السياسة بمفهومها الجديد من خلال منصة إعلامية شبابية وطنية، فضلا عن انعكاسها على الإعلام بمفهوم جديد، ويعزز من حرص التنسيقية على المشاركة والنجاح فى معركة الوعي التي تقودها الدولة وبناء على توجيهات الرئيس السيسي، الذي يشدد دائما على دور الإعلام فى بناء المجتمعات والأمم والتأكيد على رسالته السامية بمهنية وموضوعية ومصداقية .

وعلى الرغم من ذلك فإن الإعلام يلعب دورا هاما في كل الدول والمجتمعات المحلية والعالمية، وذلك من حيث حشد الرأي العام العالمي والمحلي بالأخبار والمعلومات، مما أتاح تثقيف وتأهيل وإدراك الناس، وتفاعلهم مع المجتمع الذي ينتمون إليه، ونظرا للأهمية هذه الوسائل فقد اهتم بها الجميع من كبار وصغار، أطفال ونساء وصار كل فرد منهم يخصص لها مساحة من الزمن لمتابعتها، وخاصة البرامج التي تتوافق مع رغبة كل فرد..