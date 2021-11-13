/661042/إبراهيم-الديب-مشاركة-الرئيس-السيسي-فى-مؤتمر-دعم-ليبيا-تؤكد-على-الروابط-التاريخية-التي-تجمع-البلدين-الشقيقين

أشاد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ب مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا، بالعاصمة الفرنسية باريس، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى تعزيز ودعم المجتمع الدولي للإنتخابات الليبية، المزمع إجراؤها في ديسمبر القادم ومناقشة سبل خروج القوات الأجنبية ووضع حد للتدخلات الأجنبية في ليبيا وطرد المرتزقة والوصول لمرحلة استقرار.

دوت الخليج يرصد تعليق النائب أبرهيم الديب بشأن مشاركة السيسي فى مؤتمر دعم ليبيا

مؤتمر باريس لدعم ليبيا

وأشار النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إلى أن مؤتمر باريس يمثل خطوة هامة على طريق التسوية السياسية فى ليبيا، موضحا أن الرئيس السيسي دعا خلال المؤتمر إلى ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمساندة واستقرار ليبيا خلال المرحلة الحالية، مضيفا” إن مصر بذلت جهودا كبيرة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والأمنية والاجتماعية لدعم استقرار ليبيا.

الانتخابات الليبية

وأكد عضو مجلس النواب،أن مصر تحرص على مواصلة التعاون والتنسيق المستمر بين جميع الدول تجاه تسوية الأزمة الليبية، مشيرا غلى استعادة مصر لدورها الريادي والمحوري بالمنطقة كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في محيطها الإقليمي ، مؤكدا أن الأمن القومي الليبي جزأ لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.

وتجدر الإشارة إلى أن مؤتمر باريس الدولي حول ليبيا ينطلق، بالعاصمة الفرنسية بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل ورؤساء حكومات ومسئولي أكثر من 20 دولة ورؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية؛ للإعداد للانتخابات الليبية المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر القادم .