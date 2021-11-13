الزمالك يواجه مستقبل وطن وديا استعداداً لمواجهة الإسماعيلي

/661043/الزمالك-يواجه-مستقبل-وطن-وديا-استعدادا-لمواجهة-الإسماعيلي

قرر الجهاز الفني بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون خوض مباراة ودية أمام فريق مستقبل وطن أحد أندية القسم الثالث، في الثالثة عصر يوم الإثنين المقبل على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويسعى الجهاز الفني للفريق لاستغلال المباراة الودية في تجهيز اللاعبين استعدادا لاستئناف الدوري ومنح الفرصة للناشئين للمشاركة في المباراة.

ويستعد الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 نوفمبر الجاري باستاد الإسماعيلية، في إطار مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري.

وكان الزمالك قد استأنف تدريباته أمس على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، عقب انتهاء الراحة التي حصل عليها الفريق.

ويفتقد الفريق لخدمات كل من محمد أبوجبل وأحمد فتوح ومحمود حمدي الونش ومحمود علاء وإمام عاشور ومصطفى فتحي لتواجدهم مع المنتخب الأول لخوض مباراتي أنجولا والجابون في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022، بالإضافة إلى الثنائي التونسي حمزة المثلوثي وسيف الدين الجزيري لتواجدهما في صفوف المنتخب التونسي استعدادا للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس العالم، في حين يفتقد الفريق خدمات المغربي أشرف بن شرقي لتواجده في معسكر أسود الأطلس لخوض مباراتي الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة للمونديال.

وفي نفس الوقت يفتقد الزمالك كل من السيد عطية حارس مرمي فريق 2001 وزميله المدافع حسام عبد المجيد اللذان تم تصعيدهما للفريق الأول بسبب تواجدهما في معسكر المنتخب الأولمبي.

ويحتل الفريق الأبيض المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 6 نقاط بعد مرور ثلاث جولات بمسابقة الدوري، وكان الفريق قد فاز في مباراتين وخسر في لقاء.

باتريس كارتيرون

وزادت التكهنات حول مصير باتريس كارتيرون مع نادي الزمالك، خاصة أنه تلقى هزيمة قاسية أمام الأهلي بديربي القاهرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

وهناك أخبار تفيد بوجود مفاوضات من جانب إدارة السد القطري مع المدرب الفرنسي، ليكون بدلا لتشافي هيرنانديز، المدير الفني السابق للفريق، والذي رحل إلى إسبانيا لتدريب برشلونة.

نتيجة مباراة الأهلي والزمالك

انتهت مباراة الأهلي والزمالك أول ، بفوز القلعة الحمراء بنتيجة كبيرة بخمسة أهداف مقابل ثلاثة في اللقاء الذي أقيم بينهم على ستاد القاهرة، ضمن مباريات الأسبوع الثالث من الدوري المصري الممتاز.

وخسارة الزمالك لكرة القدم أضاعت على كارتيرون تحطيم رقم كابرال الذي ظل مع الزمالك 30 مباراة بدون هزيمة، بينما عادل رقم فينجادا الذي حقق نفس رقم كارتيرون بـ25 لقاء متتالي بدون خسارة.