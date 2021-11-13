/661047/مصر-الحديثة-كلمة-الرئيس-السيسي-بمؤتمر-باريس-تؤكد-حرص-الدولة-المصرية-علي-أمن-واستقرار-ليبيا

قال الدكتور وليد دعبس، رئيس حزب مصر الحديثة، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر باريس لدعم ليبيا يؤكد حرص الدولة المصرية علي أمن واستقرار ليبيا وسعيها للحل السياسي للأزمة.

دوت الخليج يرصد تعليق حزب مصر الحديثة على مشاركة الرئيس السيسي

مؤتمر باريس لدعم ليبيا

وأوضح دعبس، خلال بيان له اليوم، أن استقرار الأوضاع في ليبيا واستكمال خارطة الطريق وحل الأزمة الليبية يعد أمن قومي للدولة المصرية، مشددا على أهمية استكمال المسار السياسي الليبي والعمل على إجراء الانتخابات المرتقبة في ديسمبر 2021، في بيئة ديمقراطية تضمن تمثيل كافة الأطراف السياسية الليبية.

الأوضاع الليبية

وأشار رئيس حزب مصر الحديثة، إلي أن كلمة الرئيس السيسي عكست قوة مصر ودورها المحوري والقيادي في الشرق الأوسط، خاصة في القضايا العربية والإفريقية، موضحا أن القيادة السياسية حريصة على إنهاء الانقسامات في ليبيا وإجراء تسوية سياسية والانتخابات بشكل آمن وعدم جعلها باب جديد للصراعات الداخلية، وصولا إلى إعادة الإعمار.

وأضاف الدكتور وليد دعبس، أن الرئيس وضع الأمور في نصابها الصحيح بالتأكيد علي ضرورة إجراء الاستحقاقات الليبية وإرساء الاستقرار لتوزيع للثروات الليبيه بعدالة ، والتأكيد على ضرورة النص بكل صراحة علي خروج المرتزقه والمقاتلين الأجانب من ليبيا.