وفاة 3 أشخاص في واقعة عقار روض الفرج

نجحت رجال الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم السبت، في انتشال جثة جديدة من تحت أنقاض منزل روض الفرج، لحق الحفيدة بوالدتها وجدتها من أسفل المنزل المنهار بشارع سيدى الحلي بجوار ميدان السوق القديم خلف مسجد سيدي الحلي بحى روض الفرج بمحافظة القاهرة، ليرتفع عدد الضحايا لـ 3 متوفين حتي الآن وعلى الفور تم نقل الجثث إلي مشرحة المستشفي تحت تصرف النيابة العامة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل ارتفاع ضحايا عقار روض الفرج إلى 3 أشخاص

مكون 5 طوابق

وشهدت منطقة روض الفرج بمحافظة القاهرة، انهيار عقار مكون 5 طوابق، وانتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لإخلاء العقارات المجاروة حرصا علي حياة السكان.

تفاصيل الواقعة

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا من النجدة، بانهيار منزل مكون من أرضي و4 طوابق حوائط حاملة وأسقف خرسانية بمنطقة روض الفرج، وأخلت الأجهزة الأمنية العقارات المجاورة احترازيًا حرصا علي حياة قاطنيها، لحين انتهاء معاينة اللجنة الهندسية.

وفي سياق أخر اليوم شهدت منطقة عين شمس، انتحار فتاة بتناول كمية كبيرة من اقراص الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية، وعلى الفور تم نقل الفتاة لمركز السموم بمستشفي الدمرداش إلا أنها لفظت أنفاسها الاخير.

عقار الترامادول المخدر

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي قسم شرطة عين شمس، إخطارا يفيد بانتحار فتاة داخل شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص أتضح قيام المدعوة «لميس نبيل»، بالانتحار عن طريق تناول كمية من عقار الترامادول المخدر، بسبب مرورها بأزمة نفسية.

لفظت أنفاسها الاخيرة

وعلى الفور تم نقل الضحية لمركز السموم بمستشفي الدمرداش لمحاولة انقاذها، إلا انها لفظت أنفاسها الاخيرة داخل المستشفي بعد مرور عدة أيام، وعلى الفور تم تحرير عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.