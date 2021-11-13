«اختلال عجلة القيادة»..إصابة 12 شخصًا نتيجة حادث تصادم في قنا

/661051/اختلال-عجلة-القيادةإصابة 12-شخصا نتيجة حادث-تصادم--في-قنا
شهدت محافظة قنا وبالتحديد مركز قوص بالقرب من كوبري المخزن، اليوم السبت، إصابة 12 شخصًا نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي، وعلى الفور تم نقل المصابين إلي المستشفي قوص المركزي.
دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل إصابة 12 شخصًا نتيجة حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة ملاكي في قنا
تفاصيل الحادث
ترجع تفاصيل الحادث عندما تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إشارة يفيد إصابة 12 في حادث تصادم سيارتين ملاكي وميكروباص بالقرب من كوبري المخزن بقوص، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف لموقع الحادث.
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات ونقل المصابين إلي المستشفي قوص المركزي.
وفي سياق أخر اليوم شهدت قرية سنبخت التابعة لمركز اجا بمحافظة الدقهلية، عثور الأهالي على جثة مجهولة الهوية ملقي أمام القرية، لشاب فى العقد الثالث من العمر.
تفاصيل الواقعة
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية، إشارة من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من أهالي قرية سنبخت التابعة لمركز أجا بالعثور على جثة لشخص مجهول الهوية.
النيابة العامة
وعلى الفور انتقل رجال مباحث المركز إلى مكان الواقعة وبالأنتقال والفحص أتضح أن الجثة لشخص ملتحي فى العقد الثالث من العمر وملقي بالقرية، وتم استدعاء النيابة العامة والتى أمرت بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفي اجا المركزي ، بعد أن عاينت الجثة.
وعلى الفور تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وطلبت النيابة سرعة التحريات بالواقعة، ومعرفة أسباب تواحز الجثمان بالمكان.
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